“Cosenza piange la scomparsa di Giuseppe Filosa, artista di grande talento e figura di spicco del centro storico che lascia un'impronta profonda nella vita culturale della città”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso nel suo messaggio di cordoglio per la scomparsa del pittore, scultore ed instancabile animatore culturale cosentino, anche se nativo di Montalto Uffugo.

“La sua vita – ha ricordato nel suo messaggio di cordoglio il Sindaco Franz Caruso - è stata punteggiata da partenze e ritorni. Troppo forte era infatti il legame con la sua terra e con il centro storico della città dove aveva fissato la sua bottega d’arte che era meta di una sorta di “pellegrinaggio” di artisti, intellettuali o di chi amava semplicemente conversare con Giuseppe Filosa ricevendo sempre accoglienza, ospitalità e sorrisi. La sua bottega, insieme alla galleria “Il Graffio”, ha rappresentato un vero e proprio avamposto dell’arte in città dove Filosa ha avuto la capacità di radunare artisti provenienti da ogni dove e di organizzare personali e collettive, facendo conoscere anche artisti internazionali che restavano affascinati da Cosenza e da quel centro storico che era diventato per Giuseppe punto di riferimento e di ispirazione insostituibile.

Un presidio culturale, in altri termini- prosegue il messaggio di Franz Caruso - luogo di incontro e confronto capace di accogliere artisti, appassionati e intere generazioni di giovani che, grazie ai suoi insegnamenti, si sono avvicinati al mondo dell'arte. Con la sua sensibilità e la sua inesauribile passione- rimarca inoltre il primo cittadino - Filosa ha raccontato la Calabria e Cosenza con un linguaggio artistico originale e profondamente riconoscibile, dando un contributo innegabile alla diffusione della cultura come strumento di crescita della comunità. Nella sua produzione artistica – ha detto ancora Franz Caruso – va ricordata l’opera scultorea “Verso Sud” che Filosa realizzò espressamente per il Comune di Cosenza, nei primi anni del 2000, e che venne inizialmente collocata in Piazza XI Settembre, all’angolo di via Calabria.

Accanto alla sua produzione artistica, resterà – ha concluso Franz Caruso - il ricordo di un uomo generoso, sempre pronto e disponibile a trasmettere conoscenza, esperienza e amore per l'arte. Alla sua famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene giungano, a nome mio personale, dell'Amministrazione comunale e dell'intera città, i sentimenti del più sincero cordoglio. Cosenza gli è grata per il grande lascito umano ed artistico che ha donato alla nostra comunità”