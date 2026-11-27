Il consigliere comunale Francesco Turco gli ha portato gli auguri e il saluto del sindaco Franz Caruso in occasione del centenario

Cosenza rende omaggio a Luigi Palermo, che lo scorso 23 novembre ha raggiunto il traguardo dei cento anni. A fargli visita, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, è stato il consigliere Francesco Turco, che ha portato al festeggiato il saluto e gli auguri del sindaco Franz Caruso.

Nato a Carolei nel 1926, Palermo ha conseguito il diploma di geometra e la laurea in Economia e Commercio all’Università di Napoli. Sposato con Marianna Scoti, è padre di cinque figli, nonno di sette nipoti e bisnonno di cinque pronipoti. La sua storia si intreccia profondamente con quella politica di Cosenza.

Insieme al fratello maggiore Fedele fu tra i fondatori della Democrazia Cristiana in città, condividendone l’impegno e contribuendo al percorso politico di una figura, il fratello Fedele, che avrebbe ricoperto, in due legislature, gli incarichi di assessore regionale e di Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Alla memoria di Fedele, scomparso prematuramente, Cosenza ha dedicato una strada, riconoscendone il significativo contributo alla vita istituzionale regionale.

Importante anche il percorso amministrativo di Luigi Palermo, con incarichi nell’ESAC, nel Consorzio ASI Sibari-Crati, nella Fondazione Cuore Immacolato di Paravati e nell’UCID provinciale, oltre a numerose presidenze di collegi sindacali e di revisione contabile. Intensa anche l’attività imprenditoriale, soprattutto nel settore turistico-alberghiero, con realtà societarie quali Turindustria, Turismo e Sviluppo e Capo Suvero. Accanto agli impegni pubblici e professionali, c’è un episodio che restituisce il volto più romantico e determinato del festeggiato.

Negli anni Cinquanta, conosciuta la moglie Marianna casualmente su un treno tra Roma e Napoli, sapendo di lei soltanto che era originaria di Ischia e che aveva un fratello sacerdote, Luigi decise di raggiungere l’isola per ritrovarla. Con tenacia e una serie di fortunate coincidenze riuscì nell’impresa. Da quell’incontro nacque una storia d’amore che avrebbe accompagnato tutta la sua vita.

“Ho avuto il piacere di portare a Luigi Palermo il saluto e gli auguri del sindaco Franz Caruso – ha affermato Francesco Turco –. Cento anni di vita rappresentano un patrimonio straordinario di esperienze, memoria e valori. La sua vicenda personale e professionale testimonia un’esistenza vissuta con operosità, intraprendenza e dedizione alla famiglia e alla comunità. A lui rivolgo i migliori auguri, con l'auspicio che possa continuare a vivere circondato sempre dall’affetto dei suoi cari”.