A seguito dell’apertura da parte del Sindaco di Cosenza al riconoscimento e alla formalizzazione dei comitati di quartiere della città, il Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo ha promosso e ospitato venerdì 13 marzo, presso il proprio centro polifunzionale, un importante incontro che ha visto riuniti attorno allo stesso tavolo numerosi comitati di quartiere della città di Cosenza.

Si è trattato di un momento di confronto particolarmente significativo e partecipato, durante il quale i rappresentanti dei comitati hanno discusso dell’iter amministrativo necessario al riconoscimento ufficiale dei comitati di quartiere e della necessità di costruire una rete stabile di collaborazione tra le diverse realtà civiche del territorio.

All’incontro hanno preso parte i seguenti comitati: Comitato Riforma-Rivocati, Comitato Via Panebianco, Comitato Autolinee, Comitato Donnici Superiore, Comitato Via delle Medaglie d’Oro, Comitato Via Popilia, Comitato Piazza Loreto - Piazza Europa, Comitato Donnici Inferiore e Comitato Piazza Riforma. Nel corso della riunione, dopo una lunga e approfondita discussione sulle principali problematiche che interessano la città di Cosenza e le sue frazioni, i presenti hanno condiviso la volontà di costituire un Coordinamento dei Comitati di Quartiere, quale strumento di rappresentanza e di interlocuzione con le istituzioni.

Il Coordinamento risulta composto da: Giannino Dodaro, Marianna Dodaro, Giulia Fragale, Alessandro Grandinetti, Davide Bruno, Gaetano Catera, Francesco Intrieri, Antonella Ferrigno, Gaetano Aiello, Franco Troiani, Salvatore Parise, Pio Miceli De Biase, Arcangelo Pagliaro, Francesco De Marco, Vincenzo Campanella, Giovanni Pianini.

Al termine dell’incontro è stato inoltre approvato all’unanimità un manifesto politico dei comitati di quartiere, che verrà sottoposto alle istituzioni locali. Il documento affronta alcuni temi ritenuti prioritari per la qualità della vita dei cittadini, tra cui: il decoro urbano come diritto della comunità; la sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio; il miglioramento dell’igiene urbana e regole chiare sulla raccolta differenziata; mobilità e trasporti più efficienti; la tutela e lo sviluppo delle frazioni, affinché possano essere pienamente integrate nelle politiche di crescita della città; la sanità pubblica, che deve essere garantita come diritto fondamentale di tutti i cittadini. Su quest’ultimo punto, i comitati hanno espresso con chiarezza una posizione condivisa: contrarietà allo spostamento dell’Ospedale Civile di Cosenza ad Arcavacata di Rende.

L’ospedale deve rimanere nella città capoluogo di provincia, cioè Cosenza, per continuare a garantire accessibilità e servizi sanitari adeguati all’intero territorio. Allo stesso tempo, i comitati ritengono che ad Arcavacata di Rende possa nascere un Policlinico universitario, struttura importante per la didattica, la ricerca e il potenziamento dell’offerta sanitaria, ma senza che ciò comporti il trasferimento dell’ospedale dalla città di Cosenza. Il Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo desidera inoltre ringraziare sentitamente tutti i rappresentanti dei comitati e i cittadini che hanno accolto il nostro invito a partecipare a questo primo incontro, che si è rivelato estremamente partecipato e ricco di contributi.

La presenza e il confronto tra tante realtà civiche dimostrano quanto sia forte la volontà dei cittadini di contribuire alla crescita civile e civica della città di Cosenza, rafforzando un percorso di partecipazione attiva e di collaborazione tra i quartieri e le istituzioni. L’incontro rappresenta dunque un primo, importante passo verso una partecipazione più strutturata e condivisa, con l’obiettivo di contribuire concretamente al miglioramento della città.

A margine dell'incontro, il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca ha dato la sua disponibilità per mercoledì 18 marzo alle ore 16:00 presso la sala consiliare del Comune di Cosenza per un incontro con il neo Coordinamento dei Comitati in cui si discuterà dell'avvio all'iter di riconoscimento degli stessi.