L’assessore ai Quartieri richiama alla collaborazione contro degrado e inciviltà: «Rispetto delle ordinanze fondamentale per curare verde e quartieri. Il decoro pubblico è una sfida da vicnere insieme»

Un appello diretto ai cittadini, ma anche una presa d’atto delle difficoltà quotidiane nella gestione del territorio urbano. L’assessore al Verde Pubblico, Decoro Urbano e Servizi connessi ai Quartieri e alle Frazioni del Comune di Cosenza, Gianluca Orrico, interviene con una lunga lettera pubblica per richiamare l’attenzione sul tema del decoro civico e sulla necessità di una collaborazione concreta tra amministrazione e comunità.

Nel messaggio, Orrico sottolinea come l’attività dell’amministrazione comunale non si limiti a singoli interventi isolati, ma si sviluppi attraverso azioni simultanee che interessano l’intero territorio cittadino, dal centro alle frazioni. Una fase resa ancora più complessa dalla stagione primaverile, periodo in cui la crescita rapida della vegetazione impone operazioni continue di manutenzione, potatura e pulizia.

L’assessore pone l’accento soprattutto sulle difficoltà operative riscontrate nel centro urbano, dove le auto parcheggiate nonostante i divieti finiscono per ostacolare gli interventi degli operatori ecologici e delle squadre impegnate nella cura del verde. «Rispettare un divieto di sosta significa permetterci di lavorare per voi!, scrive Orrico, chiedendo ai cittadini maggiore attenzione alle ordinanze temporanee predisposte dal Comune.

Nella lettera emerge anche l’amarezza per i continui episodi di inciviltà che, secondo l’assessore, compromettono il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori. «È frustrante bonificare un’area e trovarla nuovamente deturpata dopo poche ore», osserva, paragonando la città a “un grande specchio” che riflette il comportamento collettivo della comunità.

Da qui il richiamo al senso civico e alla corresponsabilità dei cittadini nella tutela degli spazi pubblici. Per Orrico il decoro civico non può essere soltanto un obbligo imposto dall’alto, ma deve trasformarsi in una vera “alleanza civica” capace di coinvolgere residenti, quartieri e associazioni nella salvaguardia della città.

L’assessore assicura che le attività di manutenzione e riqualificazione proseguiranno senza interruzioni in ogni zona di Cosenza, ma ribadisce che senza la collaborazione della cittadinanza ogni sforzo rischia di restare incompleto. Un invito finale, dunque, a «trattare la città come casa propria», soprattutto in una stagione che Orrico definisce di “rinascita” per il capoluogo bruzio.