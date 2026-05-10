Il presidente commenta tramite una nota ufficiale la promozione dei ciociari senza fare il minimo accenno al momento di desolazione sportiva che vive la città
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Il Cosenza Calcio esprime grande soddisfazione per i successi ottenuti dal tecnico e da due calciatori del Frosinone. Il presidente Eugenio Guarascio ritrova la voce senza commentare il momento di desolazione sportiva che vive la città, ma rivolge i più sinceri auguri per il proseguimento delle loro carriere a Massimiliano Alvini, Giacomo Calò e Massimo Zilli, protagonisti della promozione in Serie A. In particolare, l’attaccante frutterà 100mila euro in più alle casse di via degli Stadi.
«A Massimiliano vanno i nostri complimenti più sentiti - ha detto Guarascio -. Abbiamo vissuto insieme momenti difficili, ma abbiamo sempre apprezzato la sua professionalità, l’attaccamento al lavoro e la dignità con cui ha affrontato ogni sfida. La promozione ottenuta rappresenta una bella rivincita e un meritato riconoscimento per la sua carriera. Gli auguriamo di continuare su questa strada con la stessa passione».
Tra i protagonisti del Frosinone in campo spicca Giacomo Calò. «Giacomo ha lasciato un ricordo positivo tra noi. La sua serietà e le qualità tecniche - continua Guarascio - erano evidenti già durante la permanenza in Calabria. Siamo felici di vederlo brillare in questo percorso che lo ha portato in Serie A e gli auguriamo di mantenere questo rendimento elevato».
Più articolato il percorso di Massimo Zilli che come detto ha portato anche un benefico economico ai Lupi. «Massimo - sottolinea il Presidente - è cresciuto con noi fin dalle giovanili e rappresenta un patrimonio del nostro club. Il prestito al Frosinone gli sta regalando un’opportunità importante. Gli facciamo i migliori auguri affinché possa continuare a progredire e regalare soddisfazioni, sia che prosegua con i ciociari sia che torni da noi».