Il candidato a sindaco ha incontrato un gruppo di cittadini che vivono in questo quartiere, facendosi portavoce delle loro richieste nei confronti dell’amministrazione comunale: «Chiedono rispetto, e non favori»

«Quando dei cittadini arrivano a sentirsi prigionieri in casa propria significa che c’è una frattura profonda tra chi vive ogni giorno la città e chi ha l’onore di amministrarla». Lo afferma Giacomo Mancini, della Direzione del PD Calabria e già parlamentare socialista, dopo aver incontrato i residenti di via Alcide De Gasperi che denunciano da tempo i disagi causati dalla presenza incontrollata di autobus, parcheggi in seconda e terza fila, e dal congestionamento della viabilità.

«In quella strada non ho trovato cittadini che chiedono privilegi. Ho trovato persone che chiedono una cosa molto semplice: poter entrare e uscire da casa propria senza ostacoli, senza disagi continui e senza la sensazione di essere state abbandonate dalle istituzioni».

Secondo Mancini il problema non riguarda soltanto il traffico. «Il punto non sono i pullman, o i parcheggi senza criterio. Il punto sono le persone. Una città moderna deve essere capace di organizzare la vita quotidiana dei residenti senza infliggere loro un percorso a ostacoli. Quando mancano organizzazione, regole e controlli, a pagare il prezzo più alto sono sempre i cittadini».

«Fa riflettere che dei residenti abbiano sentito il bisogno di rivolgersi ad altre istituzioni per vedere riconosciute le proprie ragioni. Questo dovrebbe indurre chi governa la città ad ascoltare con maggiore attenzione chi vive i problemi ogni giorno».

«Via Alcide De Gasperi, e più in generale Cosenza, non chiede favori. Chiede rispetto. E il rispetto comincia dal diritto di vivere normalmente il proprio quartiere. Una richiesta così elementare che in questi anni è rimasta senza alcuna risposta».