Due autovetture si sono scontrate e, a causa del violento impatto, uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione posto a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago

Due autovetture si sono scontrate e, a causa del violento impatto, uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione posto a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago

Un morto e un ferito grave è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Brienno, in provincia di Como. I vigili del fuoco del Comando di Como sono intervenuti lungo la Strada Provinciale Regina Margherita: secondo le prime ricostruzioni, due autovetture si sono scontrate e, a causa del violento impatto, uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione posto a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago.

Sul posto anche, la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Como e un’autogru del Comando di Varese. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo una delle due persone a bordo dell’auto finita in acqua, una giovane donna, successivamente affidata alle cure del personale sanitario. Per il secondo occupante si è reso necessario l’intervento del Nucleo Sommozzatori Regionale dei vigili del fuoco, che, al termine delle ricerche subacquee, ha individuato e recuperato il corpo senza vita dalle acque del lago. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.