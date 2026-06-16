L’iniziativa del Gruppo Citrigno ha unito competizione, condivisione e una donazione all’associazione La Terra di Piero

La Citrigno Padel Cup ha chiuso con successo la sua prima edizione, trasformando il campo da gioco in uno spazio di incontro, condivisione e solidarietà. Il torneo, organizzato dal Gruppo Citrigno, ha coinvolto professionisti, collaboratori e amici dell’azienda in una giornata all’insegna della sana competizione e dello spirito di squadra.

L’iniziativa ha rappresentato un momento importante per rafforzare i legami interni alla realtà aziendale e promuovere valori come benessere, inclusione, attenzione alle persone e responsabilità sociale.

Una giornata tra sport e spirito di squadra

Nel corso della manifestazione si sono susseguite partite combattute, momenti di convivialità e occasioni di confronto tra partecipanti e sostenitori. La competizione sportiva ha lasciato spazio anche alla dimensione relazionale, confermando il valore del padel come disciplina capace di favorire aggregazione, partecipazione e collaborazione.

La giornata si è conclusa con la cerimonia di premiazione delle coppie vincitrici, in un clima di entusiasmo e partecipazione.

La finalità solidale per La Terra di Piero

A rendere ancora più significativa la prima edizione della Citrigno Padel Cup è stata la scelta di affiancare allo sport una concreta finalità solidale.

Nell’ambito dell’evento è stata infatti effettuata una donazione a favore dell’associazione La Terra di Piero, realtà impegnata da anni in progetti umanitari e iniziative di sostegno alle persone più fragili, sia in Italia sia nei Paesi in via di sviluppo.

Un gesto che ha dato alla manifestazione un valore ulteriore, trasformando il torneo in un’occasione per generare ricadute positive anche oltre il perimetro sportivo.

Citrigno: «Lo sport genera valore per la comunità»

Il presidente del Gruppo Citrigno, Alfredo Citrigno, ha sottolineato il senso dell’iniziativa e il legame tra sport, persone e solidarietà.

«La Citrigno Padel Cup nasce con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e condivisione tra le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita della nostra realtà», afferma Citrigno.

Poi aggiunge: «Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di aggregazione e, quando si unisce alla solidarietà, riesce a generare un valore ancora più importante per la comunità».