Comune e NTT DATA presentano il Territory Digital Twin per decisioni più sostenibili e consapevoli

Un passo deciso verso la smart city e la gestione intelligente del territorio. Il Comune di Cosenza e NTT DATA presenteranno ufficialmente, mercoledì 17 dicembre alle ore 10, la nuova piattaforma di pianificazione urbana basata sulla tecnologia Territory Digital Twin.

La conferenza stampa si terrà nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi e illustrerà un progetto all’avanguardia pensato per affrontare la crescente complessità delle città contemporanee, mettendo a sistema dati, mappe e strumenti di analisi predittiva.

Un ecosistema digitale per governare la città

La piattaforma nasce con l’obiettivo di supportare le decisioni pubbliche in modo più consapevole e sostenibile. In un unico ambiente digitale confluiscono dati urbani, mappe tematiche, indicatori socio-demografici, informazioni su servizi e infrastrutture, consentendo di analizzare lo stato attuale della città e valutare in anticipo l’impatto di nuovi interventi urbanistici.

Grazie all’impiego di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, il sistema permette di effettuare simulazioni avanzate su temi cruciali come l’accessibilità ai servizi, la mobilità urbana, la copertura del trasporto pubblico, la distribuzione delle aree verdi, i flussi di traffico e i possibili scenari futuri di sviluppo urbano.

I protagonisti della presentazione

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco di Cosenza Franz Caruso, l’assessore all’Urbanistica e alla Digitalizzazione Giuseppina Incarnato, il responsabile Public Sector di NTT DATA Italia Domenico Picciano e Piero Scarpino, Deputy Head del Global Innovation Centre.