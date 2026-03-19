Si rafforza il dialogo tra istituzioni e cittadini a Cosenza, dove prende forma il percorso per il riconoscimento ufficiale dei Comitati di quartiere all’interno dello Statuto comunale. È questo l’esito dell’incontro tenutosi ieri a Palazzo dei Bruzi tra il sindaco Franz Caruso e i rappresentanti delle realtà civiche cittadine.

Un momento di confronto partecipato e significativo, che ha visto la presenza anche dell’assessore Valentina Varchera, del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, della consigliera comunale Alessandra Bresciani e dell’esperto di diritto amministrativo e di carte pubbliche, l’avvocato Salvatore Giorno. Al centro del dibattito, la necessità di normare la legittimazione istituzionale dei comitati di quartiere, riconoscendone il ruolo attivo nel tessuto democratico della città. Il tutto avverrebbe attraverso l'attuazione dell'articolo 10 dello Statuto comunale.

Durante l’incontro, i rappresentanti dei comitati hanno approfondito l’iter amministrativo necessario per arrivare al riconoscimento formale, sottolineando l’importanza di dotarsi di strumenti chiari e condivisi per favorire la partecipazione civica. È emersa inoltre l’esigenza di costruire una rete stabile di collaborazione tra le diverse realtà territoriali, così da rendere più efficace il confronto con l’amministrazione comunale e promuovere azioni coordinate sui principali temi urbani.

All’incontro hanno preso parte i comitati appartenenti al coordinamento cittadino recentemente costituito: Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo (promotore fin dagli albori), Comitato Riforma-Rivocati, Comitato Via Panebianco, Comitato Autolinee, Comitato Donnici Superiore, Comitato Via delle Medaglie d’Oro, Comitato Via Popilia, Comitato Piazza Loreto - Piazza Europa, Comitato Donnici Inferiore e Comitato Piazza Riforma.