Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra Mendicino e Serra Spiga, il quartiere di Cosenza che dà sbocco poi nel comune delle Serre. Un intervento atteso da anni che punta a migliorare in modo significativo la viabilità tra i due territori, con ricadute positive su sicurezza e qualità della vita. Lo ha annunciato il sindaco Franz Caruso con un video sui suoi canali social.

Il progetto prevede una strada parallela a via Berlinguer che consentirà, come evidenziato nella foto di apertura, l’eliminazione definitiva del famigerato semaforo nel tratto di collegamento tra Serra Spiga e Mendicino. Una soluzione strutturale a una criticità storica che ha inciso negativamente sulla fluidità del traffico dell’intera area, causando rallentamenti, qualche sinistro e disagi quotidiani ai residenti e agli automobilisti.

Determinante, nei mesi scorsi, è stata la decisione dell’Associazione Aias di Cosenza di cedere gratuitamente un tratto di terreno sul quale sorgerà la nuova infrastruttura. Un gesto che ha permesso di sbloccare definitivamente l’iter e di avviare l’intervento tanto atteso dalla comunità. La nuova arteria garantirà una maggiore accessibilità tra Serra Spiga e Mendicino, alleggerendo il traffico e rendendo più sicuri gli spostamenti quotidiani. Il raddoppio della strada rappresenta un tassello strategico per la mobilità dell’intera area urbana di Cosenza.

L’avvio dei lavori annunciato da Franz Caruso ha l’obiettivo di restituire ai cittadini un sistema di collegamenti più efficiente e funzionale. A curare la fase progettuale era stata l’ex assessore all’Urbanistica Pina Incarnato che rivendica la modernizzazione di un secondo varco di accesso al rione di San Vito dopo la rotatoria su via degli Stadi. «Questa opera - ha detto appresa la notizia - rientra nel progetto di riqualificazione urbana e completa l’opera di ricucitura al quartiere. Sono comunque soddisfatta che l’opera vada avanti e che risolverà in parte un problema di viabilità storico».