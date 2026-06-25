Sabato 27 giugno in Piazza 11 Settembre l’iniziativa del Comune con Asp e Associazione Invisibili

Una giornata in piazza per favorire le adozioni dei cani, sensibilizzare contro l’abbandono e promuovere un rapporto più responsabile con gli animali. Torna sabato 27 giugno, in Piazza 11 Settembre a Cosenza, l’iniziativa «Qua la zampa, ci vediamo in canile!», promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso e dall’assessore al Benessere, diritti degli animali e contrasto al randagismo Veronica Buffone.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Unità operativa del Servizio di Igiene urbana e veterinaria dell’Asp e con l’associazione Invisibili dei canili rifugio di Cosenza.

Cani in piazza per trovare una famiglia

L’iniziativa, già sperimentata con successo in altre occasioni, punta a dare nuovo impulso alle adozioni portando in piazza alcuni cani ricoverati nelle strutture sanitarie di Donnici e coinvolgendo i Comuni convenzionati con la struttura sanitaria di Mendicino.

La giornata avrà carattere espositivo e si svolgerà dalle 17 alle 20. I cittadini potranno avvicinarsi agli animali, ricevere informazioni e conoscere meglio il percorso necessario per adottare un cane.

L’obiettivo non è soltanto favorire nuove adozioni, ma anche promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della microchippatura, della sterilizzazione, dell’abbandono, del maltrattamento e del corretto rapporto tra cittadino e animale.

Caruso: «Assicurare ai cani una famiglia pronta ad amarli»

Il sindaco Franz Caruso sottolinea il valore dell’iniziativa e la volontà dell’Amministrazione di mantenere alta l’attenzione sul benessere degli animali.

«Reiterare l’iniziativa “Qua la zampa...” equivale non solo a non perdere di vista la nostra attenzione nei confronti degli amici a quattro zampe, ma significa anche contribuire a dare nuovo e maggiore impulso alle adozioni dei cani, così da assicurare loro una famiglia pronta ad accoglierli e ad amarli, prendendosene cura», afferma il primo cittadino.

La manifestazione, quindi, diventa un’occasione concreta per avvicinare cittadini e cani ospitati nelle strutture, provando a trasformare l’incontro in un futuro percorso di affido.

Buffone: «Contrastare il randagismo rispettando il benessere animale»

L’assessore Veronica Buffone richiama il regolamento comunale sulla tutela degli animali, approvato dal Consiglio comunale, come punto di riferimento dell’azione amministrativa.

«Il nostro progetto ha nel regolamento comunale sulla tutela degli animali approvato a suo tempo dal Consiglio comunale un importante caposaldo», dichiara Buffone.

Secondo l’assessore, nel regolamento sono stati inseriti strumenti utili per contrastare il fenomeno del randagismo, nel rispetto del benessere degli animali e con l’obiettivo di promuovere le adozioni.

«Il tentativo è quello di allineare la città di Cosenza con altre città italiane ed altri paesi europei che si rivelano più virtuosi nella gestione del fenomeno del randagismo», aggiunge.

Il ruolo dell’associazione Invisibili

L’associazione Invisibili dei canili rifugio si occuperà della fornitura e dell’organizzazione degli stand e dei recinti necessari per la permanenza dei cani durante la manifestazione. Sarà inoltre curato il trasferimento degli animali dai canili a Piazza 11 Settembre e viceversa.

Durante l’iniziativa, chi manifesterà interesse per un cane sarà chiamato a compilare una scheda di pre-affido. Seguiranno poi gli step previsti dal percorso di adozione, che si concluderà con la ratifica dell’affido e la consegna dell’animale direttamente in canile.