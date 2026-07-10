L'accordo punta a rendere più rapidi gli interventi e a consolidare la collaborazione tra Forze dell'Ordine e operatrici specializzate per sostenere le vittime di violenza domestica, stalking e abusi

Rafforzare la rete di protezione a sostegno delle donne vittime di violenza e rendere ancora più efficace il coordinamento tra istituzioni e servizi specializzati. È questo l'obiettivo del protocollo di collaborazione istituzionale sottoscritto tra la Questura di Cosenza e l'Associazione "La Ginestra", che gestisce l'omonimo sportello antiviolenza.

L'intesa si inserisce nel quadro delle iniziative promosse per potenziare le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, consolidando una sinergia tra le Forze dell'Ordine e il Terzo settore.

Il protocollo prevede una collaborazione strutturata per favorire uno scambio tempestivo di informazioni e una maggiore integrazione delle procedure operative, così da garantire interventi rapidi e percorsi di protezione più efficaci per le donne vittime di violenza domestica, stalking e altre forme di abuso.

L'obiettivo è intercettare i segnali di rischio nelle fasi iniziali, offrendo alle vittime un sostegno qualificato e accompagnandole lungo percorsi di uscita dalla violenza in condizioni di sicurezza.

Con la sottoscrizione dell'accordo, Questura di Cosenza e sportello antiviolenza "La Ginestra" ribadiscono il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà specializzate nell'assistenza alle vittime, rafforzando una rete territoriale che punta a prevenire situazioni di pericolo e a garantire un supporto concreto a chi trova il coraggio di chiedere aiuto.

«Nessuna vittima è sola» è il messaggio che accompagna l'iniziativa, con l'impegno condiviso a costruire una rete sempre più solida per la tutela delle donne e il contrasto a ogni forma di violenza di genere.