Dopo l'incendio che nella giornata di ieri ha interessato l'area del centro storico, i capigruppo di maggioranza del Consiglio comunale intervengono con una nota per chiarire la situazione relativa ai terreni interessati dal rogo e alle competenze sulla loro manutenzione.

Nel comunicato viene precisato che i terreni sottostanti il Convento delle Clarisse sono interamente di proprietà privata e che il sindaco Sandro Principe, lo scorso 9 giugno, aveva emanato l'ordinanza n. 151 con cui viene imposto ai proprietari l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle proprie aree.

Gli uffici comunali, spiegano i capigruppo, sono attualmente impegnati nelle verifiche per accertare eventuali inosservanze dell'ordinanza. Gli esiti dei rilievi saranno trasmessi alle autorità competenti nei casi in cui dovessero emergere violazioni.

Parallelamente, all'azienda Rende Servizi è stato chiesto di accelerare le operazioni di pulizia dei terreni e delle aree pubbliche, dando priorità alle zone maggiormente esposte al rischio incendi.

Nella nota si evidenzia inoltre come le elevate temperature e il clima particolarmente caldo possano favorire episodi di autocombustione. Tuttavia, i capigruppo sottolineano che, secondo le casistiche, «la gran parte degli incendi è di origine dolosa».

Per questo motivo, concludono, «non è superfluo consigliare agli investigatori una lettura attenta dei giornali e, soprattutto, dei social», lasciando intendere la necessità di approfondire ogni possibile elemento utile alle indagini.