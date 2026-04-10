Il Comune avvia l’organizzaione della programmazione estiva: confermata la kermesse tra piazza XV Marzo e Villa Nuova

Aprile è quel mese di passaggio in cui ritoccare i programmi per l’estate. Non fa eccezione il Comune di Cosenza che sta organizzando le prime riunioni per tirare su il cartellone di intrattenimento estivo. La notizia, confermata dal sindaco Franz Caruso, è che il festival delle Invasioni tornerà anche quest’anno.

Sarà sempre il mese di luglio ad abbracciare la settimana di musica e incontri che si snoderanno tra piazza XV Marzo e la Villa Nuova che già da qualche anno offre un prolungamento – soprattutto mangereccio – della kermesse estiva pre-ferie.

Proprio questo doppio binario – spettacolo e convivialità – ha contribuito a ridefinire negli anni l’identità delle Invasioni. Un modello che l’amministrazione sembra intenzionata a consolidare, lavorando su una proposta capace di intercettare pubblici diversi.

Il lavoro è ancora in fase preliminare, ma ci si sta già muovendo per costruire un cartellone in grado di mantenere il festival tra gli appuntamenti centrali dell’estate calabrese e, allo stesso tempo, rafforzarne la capacità attrattiva sul piano turistico.