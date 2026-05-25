«Non ho nulla contro Bob Sinclar, ma se il suo manager dice che non verrà a Cosenza perché “non suona in piazze di paese”, dovrebbe studiare la storia della nostra città». È quanto dichiara la deputata della Lega Simona Loizzo intervenendo sulla polemica legata alla possibile presenza del celebre dj francese in città.

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Bob Sinclar a Cosenza, il manager: «Non verrà, non suona in piazze di paese»

Redazione
Bob Sinclar a Cosenza, il manager: «Non verrà, non suona in piazze di paese»

Parole dure, quelle della parlamentare, che difende il valore culturale e artistico di Cosenza ricordando i grandi nomi che negli anni hanno calcato i palchi cittadini.

«Qui hanno suonato Patti Smith, Franco Battiato, Vasco Rossi, Pino Daniele, Claudio Baglioni e tanti altri artisti di rilievo internazionale», sottolinea Loizzo.

La deputata precisa di non avere alcuna ostilità nei confronti dell’artista francese, ma contesta il tono utilizzato dal management: «Se Sinclar viene a Cosenza siamo felici, altrimenti ne faremo a meno. Ma chi lo gestisce dovrebbe parlare meglio».

Infine un passaggio dedicato ai piccoli centri italiani, difesi dalla parlamentare come luoghi identitari e culturali: «Dovrebbe esserci comunque rispetto per le piazze dei paesi, che rappresentano un patrimonio bellissimo dell’Italia».