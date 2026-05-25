La deputata della Lega replica alle parole attribuite allo staff del dj francese: «Qui hanno suonato Patti Smith, Battiato, Vasco, Pino Daniele e Baglioni. Chi gestisce l’artista dovrebbe parlare meglio»

«Non ho nulla contro Bob Sinclar, ma se il suo manager dice che non verrà a Cosenza perché “non suona in piazze di paese”, dovrebbe studiare la storia della nostra città». È quanto dichiara la deputata della Lega Simona Loizzo intervenendo sulla polemica legata alla possibile presenza del celebre dj francese in città.

Parole dure, quelle della parlamentare, che difende il valore culturale e artistico di Cosenza ricordando i grandi nomi che negli anni hanno calcato i palchi cittadini.

«Qui hanno suonato Patti Smith, Franco Battiato, Vasco Rossi, Pino Daniele, Claudio Baglioni e tanti altri artisti di rilievo internazionale», sottolinea Loizzo.

La deputata precisa di non avere alcuna ostilità nei confronti dell’artista francese, ma contesta il tono utilizzato dal management: «Se Sinclar viene a Cosenza siamo felici, altrimenti ne faremo a meno. Ma chi lo gestisce dovrebbe parlare meglio».

Infine un passaggio dedicato ai piccoli centri italiani, difesi dalla parlamentare come luoghi identitari e culturali: «Dovrebbe esserci comunque rispetto per le piazze dei paesi, che rappresentano un patrimonio bellissimo dell’Italia».