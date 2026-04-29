A chiederlo in Consiglio comunale direttamente la maggioranza tramite Ivan Commodaro. Soddisfatte le opposizioni e chi si era opposto fin dal primo istante all’ipotesi

Troppi 25 anni, pertanto meglio rinviare per non prestare il fianco alla minoranza e far emergere qualche assenza o, peggio, voto negativo nella maggioranza. Due, del resto, si erano già palesati: Costanzo (PSI) e Alimena (Pd). Per il momento il Comune di Cosenza ha cristallizzato il project financing finalizzato ad esternalizzare l’intera gestione di tutti i parcheggi coperti e anche delle strisce blu ad una ditta privata per cinque lustri. Se ne riparlerà chissà quando, di sicuro con almeno una dozzina di accorgimenti fanno trapelare dalla maggioranza. A chiedere il rinvio, votato all’unanimità, Ivan Commodaro, capogruppo di Franz Caruso Sindaco.

La lettura del punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale aveva fatto registrare pubbliche posizioni, perlomeno dubitative (eufemismo, ndr), anche all’esterno del pubblico consesso. Forza Italia, ad esempio, si era espressa pubblicamente per bocca del suo coordinatore cittadino Massimo Bozzo. Tornando all’interno dell’assise cittadina, tra le più sensibili al tema Bianca Rende che per prima aveva lanciato l’allarme sul rischio che l’affidamento avrebbe comportato per le già boccheggianti casse comunali.

«Non sarebbe stata una soluzione conveniente per i cosentini, in più mancavano le ipotesi alternative (gestione diretta o concessione) - ha spiegato la consigliera ai nostri microfoni -. Al centro di tutto dovrebbe stare il giusto rapporto tra la qualità del servizio e il ritorno economico dell’ente. Inoltre era impossibile inserire questo atto al di fuori di una programmazione della viabilità dolce e di un piano della sosta. Chiederò un netto miglioramento della qualità così da giustificare un aumento delle tariffe. Altresì servirebbero tre aree parcheggio fuori dal centro città: penso a Vaglio lise, Molino Irto e allo svincolo dell’A2. Infine, non sarebbe un reato realizzare delle zone di sosta riservate ai residenti».