La Giunta Caruso ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la scuola dell’infanzia Mauro e la primaria D’Ambrosio di via Popilia. L’intervento sarà candidato ai fondi statali dell’Otto per Mille

Un investimento da un milione di euro per migliorare la sicurezza sismica del plesso scolastico Mauro-D’Ambrosio di via Popilia. La Giunta comunale guidata dal sindaco Franz Caruso ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo agli interventi di adeguamento dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia Mauro e la scuola primaria D’Ambrosio.

Il progetto sarà candidato all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell’Otto per Mille dell’Irpef, riferite alle annualità 2023 e 2024.

L’approvazione del PFTE rappresenta il passaggio necessario per consentire al Comune di partecipare alla procedura di finanziamento e puntare alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio strutturale e di adeguamento sismico.

Caruso: «La sicurezza dei bambini è una priorità»

«La sicurezza dei nostri bambini è al centro del nostro impegno amministrativo – afferma il sindaco Franz Caruso – perché ogni scuola deve essere un luogo sicuro, accogliente e capace di offrire serenità alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale».

Per il primo cittadino, intervenire sull’edilizia scolastica significa investire direttamente sul diritto allo studio e sulla qualità della vita della comunità.

«Con l’approvazione di questo progetto compiamo un passo concreto per affrontare una questione di grande rilevanza per la nostra comunità scolastica. Puntare sull’edilizia scolastica significa investire sulle persone, sul diritto allo studio e sul futuro della città».

Nessun cofinanziamento a carico del Comune

Il provvedimento approvato dalla Giunta comprende anche la candidatura dell’intervento alla procedura ministeriale e affida gli adempimenti successivi al dirigente del Settore 7, competente per i lavori pubblici e l’edilizia scolastica.

L’opera non prevede cofinanziamento a carico del bilancio comunale: l’obiettivo è ottenere l’intera copertura attraverso le risorse statali messe a disposizione dall’avviso.

«Il nostro impegno – aggiunge Caruso – è lavorare con responsabilità e determinazione per intercettare i finanziamenti disponibili, trasformando le opportunità offerte dalle risorse statali in interventi concreti a beneficio della collettività».

Con l’approvazione del progetto prende quindi avvio il percorso amministrativo per concorrere al finanziamento di un intervento che punta a rafforzare la sicurezza e la qualità degli spazi scolastici del quartiere di via Popilia.