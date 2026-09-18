Aperte le procedure per l’assegnazione dei posteggi della Fiera di novembre 2026 di Schiavonea, in programma domenica 1 e lunedì 2 novembre sul lungomare della località marinara di Corigliano-Rossano.

La nuova planimetria predisposta dal Comune individua 291 posteggi, suddivisi secondo le diverse categorie merceologiche. Gli operatori interessati dovranno presentare la domanda entro le ore 23.59 di mercoledì 7 ottobre, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata.

La fiera sul lungomare di Schiavonea

Le attività di vendita ed esposizione si svolgeranno in entrambe le giornate dalle ore 7.30 alle 20.30. L’avviso pubblico e la relativa planimetria sono stati approvati il 17 settembre con la determinazione numero 1622 del Registro generale del settore Urbanistica e Commercio.

Il provvedimento rientra nel percorso di riorganizzazione delle storiche fiere di Schiavonea avviato dall’Amministrazione comunale nel 2025, con una nuova distribuzione degli spazi e una separazione delle principali tipologie commerciali.

La documentazione completa, comprensiva del modello di domanda, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano.

I 291 posteggi divisi per categorie

Gli spazi saranno distribuiti lungo il lungomare e organizzati per specializzazione merceologica. Le aree previste riguardano moda e abbigliamento, prodotti alimentari, street food, casalinghi, arredamento e design, agricoltura, fiori e piante, giocattoli, bellezza e benessere, usato e altri espositori.

La planimetria comprende posteggi di due diverse dimensioni: 8 metri per 5 e 16 metri per 5.

Per gli spazi più grandi sarà riconosciuta la priorità agli operatori che utilizzano mezzi commerciali non compatibili con i posteggi da 8 metri per 5. Le dimensioni del veicolo dovranno risultare dal libretto di circolazione allegato all’istanza. Gli eventuali posteggi più grandi rimasti disponibili saranno attribuiti seguendo l’ordine della graduatoria.

Chi può presentare la domanda

Possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o B e gli operatori in possesso della relativa Scia, compresa quella temporanea prevista per la manifestazione.

L’avviso è rivolto anche agli espositori di prodotti e agli artigiani iscritti al Registro delle imprese. Per la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande sarà necessario rispettare gli specifici adempimenti sanitari previsti dalla normativa.

Ogni domanda potrà riguardare l’assegnazione di un solo posteggio.

Invio esclusivamente tramite Pec

L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite Pec all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, utilizzando il modello predisposto dal Servizio Suap-Commercio.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e accompagnata dalla documentazione richiesta in formato PDF/A. È prevista anche l’imposta di bollo da 16 euro, da assolvere mediante marca da bollo o versamento con modello F23 secondo le indicazioni contenute nell’avviso.

Non saranno considerate modalità di presentazione differenti da quella telematica indicata dal Comune.

Graduatorie e criteri di assegnazione

Il Servizio Suap-Commercio formerà graduatorie distinte per categoria merceologica. Il punteggio terrà conto dell’esperienza maturata nelle Fiere di Schiavonea, dell’anzianità dell’impresa, della regolarità contributiva e della partecipazione con autorizzazione agli ultimi cinque eventi.

In caso di parità sarà data priorità alla domanda completa trasmessa per prima tramite Pec. Il rilascio dell’autorizzazione sarà subordinato al pagamento del Canone unico patrimoniale.

Il numero del posteggio e le modalità per il ritiro dei titoli autorizzativi saranno comunicati successivamente attraverso i canali ufficiali del Comune.