Parla al nostro network l’ingegner Giovanni Paolo Marati, direttore generale della società di gestione delle risorse idriche: «La siccità non c’entra: bisogna lavorare sulla corretta distribuzione dei flussi nella rete comunale»
La città di Cosenza soffre la sete, ma non per colpa di Sorical. L’ingegnere Giovanni Paolo Marati, direttore generale della società di gestione delle risorse idriche calabresi, lo ha detto a chiare lettere a margine del consiglio comunale convocato a Palazzo dei Bruzi per affrontare e tentare di trovare una soluzione al problema della carenza d’acqua. C’è un calo complessivo e generalizzato della portata dell’Abatemarco, ha ammesso l’ingegnere, e però Marati ci ha tenuto a sottolineare i dati delle forniture di cui beneficia il capoluogo bruzio.
Più acqua di quella che serve
«La verità - ha puntualizzato al nostro network – è che la città di Cosenza, nonostante la situazione di criticità, di carenza idrica, di siccità, beve molta acqua, più di quella che dovrebbe. La dotazione in litri per abitante è ogni giorno quasi il doppio rispetto alle esigenze di una normale città assimilabile a Cosenza. Per cui bisogna lavorare su una migliore gestione dei flussi». Insomma, le scarse precipitazioni c’entrano poco o nulla con i rubinetti a secco dei cosentini. Anche se «ci troviamo in un periodo di magra delle sorgenti – ha aggiunto Marati - con una riduzione che si è spinta anche oltre il 30% rispetto alla media anche se nell’ultima settimana le cose per fortuna, stanno lentamente migliorando».
Troppi serbatoi
Quali sono allora i motivi della grave crisi accusata dai cittadini nell’approvvigionamento? «Sicuramente la rete della città di Cosenza è vetusta ed ha bisogno di una sistemazione. Non è questione solo di perdite ma è anche di gestione della rete e dei livelli di pressione. Una delle criticità deriva dalla presenza di grossi serbatoi impiantati in alcuni condomini. Questi serbatoi attirano l'acqua nei momenti di carenza idrica e lasciano a secco altre zone della città. Sarebbe opportuno, per questi impianti, impiantare dei contatori per capire quanta acqua assorbano e come questo si ripercuota sulla corretta distribuzione dell’acqua in tutti i quartieri».