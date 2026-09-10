Il Comune vuole individuare le criticità e programmare pulizia e manutenzione per ridurre i rischi di allagamenti, erosioni e smottamenti

Il Comune di Crosia ha avviato una verifica sullo stato dei fossi, dei canali di scolo e delle opere destinate al deflusso delle acque meteoriche presenti sul territorio comunale.

L’attività ha carattere precauzionale e punta a individuare eventuali criticità prima di programmare gli interventi di pulizia, manutenzione e messa in sicurezza.

Chiesto un incontro urgente agli enti competenti

Il sindaco Maria Teresa Aiello ha inviato agli enti competenti una richiesta formale per organizzare un incontro operativo urgente nella sede del Comune.

Il confronto dovrà consentire di esaminare congiuntamente le condizioni del territorio, definire le rispettive competenze e individuare gli interventi ritenuti prioritari.

La pulizia dei fossi e dei canali, dunque, rientra tra le attività da concordare e programmare sulla base dei risultati delle verifiche.

Attenzione al rischio di allagamenti e smottamenti

Il controllo riguarda le infrastrutture che permettono il corretto deflusso delle acque piovane. L’attenzione è rivolta soprattutto alle possibili situazioni di ostruzione, insufficiente manutenzione o deterioramento.

L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è ridurre le conseguenze che potrebbero derivare da precipitazioni intense, con particolare riferimento a:

allagamenti;

erosione del terreno;

smottamenti;

difficoltà nel deflusso delle acque meteoriche.

Nella comunicazione trasmessa agli enti, il sindaco ha richiamato anche l’intensificazione degli eventi atmosferici estremi e la necessità di adottare misure preventive a tutela del territorio e della pubblica incolumità.

Aiello: «Necessario intervenire con tempestività»

«Abbiamo ritenuto necessario intervenire con tempestività e in un’ottica di prevenzione», dichiara il sindaco Maria Teresa Aiello.

«La verifica dello stato dei fossi, dei canali di scolo e delle opere di deflusso delle acque rappresenta un passaggio fondamentale per individuare eventuali criticità e programmare gli interventi necessari».

Il primo cittadino spiega quindi la richiesta di convocare in tempi brevi un confronto istituzionale: «Abbiamo formalmente coinvolto gli enti competenti, chiedendo un incontro operativo a stretto giro, così da poter affrontare congiuntamente le problematiche e definire le azioni da mettere in campo».

Il monitoraggio del territorio

Il Comune annuncia che il monitoraggio proseguirà in collaborazione con gli enti titolari delle diverse competenze.

Gli eventuali interventi di pulizia e manutenzione saranno definiti dopo la ricognizione delle condizioni di fossi, canali e opere di scolo e sulla base delle criticità individuate.