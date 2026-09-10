Il prossimo fine settimana non segnerà soltanto il debutto dei campionati di Eccellenza e Promozione, ma darà ufficialmente il via anche alla Coppa Calabria, la competizione riservata esclusivamente ai club impegnati nei quattro gironi di Prima Categoria. Domenica è in programma il primo turno con le gare di andata, mentre i match di ritorno si disputeranno il 20 settembre.

Cambiamenti nel tabellone: dentro Fiumefreddo e Fuscaldo

Alla vigilia del fischio d'inizio, la mappa del torneo ha subito alcuni stravolgimenti dell'ultimo minuto. A causa delle rinunce ufficiali delle formazioni vibonesi Tropea e Mileto, il Consiglio Direttivo del CR Calabria è dovuto intervenire per completare l'organico iniziale.

Per riempire i posti vacanti, sono state ammesse Fiumefreddo e Fuscaldo, società cosentine figuranti tra quelle con priorità e non aventi diritto. Le due squadre prendono così il posto dei due club vibonesi, affiancando le altre compagini già confermate: Cutro, Aurora Reggio Gallina, Rizziconi, Real Trebisacce, Atletico San Lucido, Luzzese, Caraffa, Rombiolese, Melicucco, Cirò Marina e Corigliano-Rossano.

Tutte le date del torneo

Il Comitato Regionale ha già definito l'intero cammino che porterà ad incoronare i nuovi campioni, chiamati a raccogliere l'eredità della Soccer Montalto, detentrice del trofeo.

Primo Turno: Andata questa domenica; Ritorno il 20 settembre.

Secondo Turno: Andata il 14 ottobre; Ritorno il 18 novembre.

Quarti di Finale: Andata il 16 dicembre; Ritorno il 13 gennaio 2027.

Semifinali: Andata il 17 febbraio 2027; Ritorno il 17 marzo 2027.

Finale: Mercoledì 14 aprile 2027, in campo neutro ancora da definire.