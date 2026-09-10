Brutte notizie per Aldo Florenzi, uno dei calciatori maggiormente legati al Cosenza delle ultime stagioni. Il centrocampista sardo, ceduto a titolo definitivo allo Spezia lo scorso 20 luglio, è stato sottoposto questa mattina a un delicato intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Il comunicato diffuso dal club ligure ha chiarito la reale entità dell'infortunio: Florenzi è stato sottoposto alla sutura del menisco esterno e alla ricostruzione del legamento crociato anteriore. L'operazione, effettuata alla Casa di Cura Alma Mater della Spezia dal professor Giancarlo Coari, è perfettamente riuscita. Nei prossimi giorni il calciatore inizierà il percorso riabilitativo.

L'infortunio era arrivato domenica durante Sambenedettese-Spezia. Florenzi era stato costretto ad abbandonare il campo dopo poco più di venti minuti in seguito a un duro contrasto che aveva interessato proprio il ginocchio sinistro. I primi controlli avevano evidenziato un severo trauma distorsivo, rendendo necessaria l'artroscopia che ha poi portato all'intervento. Una vera tegola per l'ex rossoblù, che aveva cominciato molto bene la nuova avventura. Soltanto pochi giorni prima era stato protagonista in Coppa Italia contro il Vado, segnando anche una rete e risultando tra i migliori dello Spezia. Florenzi aveva lasciato Cosenza durante l'ultima estate dopo sette stagioni complessive, dal suo arrivo nella Primavera nel 2019 fino a diventare uno dei simboli della prima squadra. Con la maglia dei Lupi ha collezionato 147 presenze, indossando in diverse occasioni anche la fascia di capitano.

Adesso per il classe 2002 inizierà un lungo percorso di recupero prima di poter tornare in campo.