Quando i primi personal computer fecero la loro comparsa negli uffici e nelle redazioni tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, la narrazione dominante prometteva un’era di inedito tempo libero. La macchina, si diceva, avrebbe assorbito il carico dei compiti ripetitivi e della burocrazia meccanica, regalando all’essere umano lo spazio per la creatività e il riposo. Sappiamo com’è andata a finire. Il PC non ha ridotto le ore di lavoro; ha azzerato i tempi morti, moltiplicato i flussi e innalzato verticalmente la soglia delle aspettative. Una lettera commerciale che un tempo richiedeva giorni tra dettatura, battitura e spedizione postale è stata sostituita da cinquanta email quotidiane a cui rispondere in tempo reale. La tecnologia non ha liberato il tempo, ne ha aumentato la densità.

Oggi, di fronte alla pervasività dei Large Language Models (LLM) e dell'intelligenza artificiale generativa, stiamo commettendo lo stesso errore di prospettiva, ma con un coefficiente di accelerazione infinitamente più pericoloso. Una riflessione recente del professor Riccardo Barberi coglie il punto nevralgico della questione: “Più studio AI e LLM e più mi faccio l'idea che le AI non ci sostituiranno, ma ci obbligheranno a lavorare con più intensità. Più o meno come è successo con la rivoluzione informatica e la diffusione dei computer personali. Ma con almeno un ordine di grandezza in più”.

Questa intuizione smantella il frame classico della distopia tecnologica. Il vero rischio sistemico che abbiamo di fronte non è la disoccupazione di massa causata dalla sostituzione dell’uomo con la macchina, ma un’inedita forma di alienazione da iper-intensità. L’intelligenza artificiale non ci ruberà il posto, ma trasformerà radicalmente il ritmo del lavoro di chi resta, imponendo una saturazione cognitiva totale.



Se un software è in grado di produrre la sintesi di un dossier, una bozza di codice o la struttura di un report in trenta secondi, l’operatore umano non guadagna ore di svago. Al contrario, il mercato, l'azienda o il contesto editoriale esigeranno che quello stesso operatore validi, corregga e metta a terra dieci, venti o cento report nello stesso arco di tempo in cui prima ne elaborava uno solo. Scompare così quel tempo fisiologico di "gestazione" e riflessione che prima si annidava tra le pieghe dei compiti più meccanici. L'essere umano viene promosso – o condannato – al ruolo di controllore del traffico aereo di semilavorati prodotti dall'algoritmo. Un ruolo che richiede un’attenzione vigile e costante, tesa a stanare le "allucinazioni" della macchina, in un regime di perenne stress da decision-making.

La differenza fondamentale rispetto alla rivoluzione informatica del secolo scorso risiede proprio in quell'“ordine di grandezza in più” evocato da Barberi. I personal computer hanno impiegato quasi vent'anni per penetrare capillarmente nel tessuto produttivo globale, frenati da costi hardware e dalla necessità di alfabetizzare gli utenti a linguaggi macchina o interfacce complesse. I modelli linguistici odierni hanno saltato questa barriera: parlano la nostra lingua. La loro adozione è stata immediata perché lo strumento coincide con il mezzo espressivo umano.

Non stiamo più automatizzando il calcolo o l’archiviazione dei dati, ma la manipolazione dei concetti, la sintesi simbolica e la produzione di senso. L'aumento di intensità che ci attende non è quantitativo, ma qualitativo. La sfida antropologica ed etica dei prossimi anni non si giocherà dunque sulla difesa corporativa di mansioni destinate a essere automatizzate, ma sulla capacità di governare la velocità del flusso. Se il ritmo del lavoro umano sarà interamente scandito da un interlocutore algoritmico che non sperimenta la fatica, il burnout cognitivo cesserà di essere un'eccezione clinica per diventare la norma strutturale della modernità.

*Documentarista Unical