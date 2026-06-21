Da un angolo della Danimarca al cuore autentico della Calabria. Mia e Malte hanno scelto la magia di Badolato Borgo per dirsi “sì”, circondati dall'affetto di parenti, amici e da un'intera comunità che li ha accolti come una grande famiglia. Tra sorrisi, tradizioni, emozioni sincere e una simpatica Fiat 500 by Aquà Ristorante, testimone di questa giornata speciale, l'antico borgo si è trasformato in un abbraccio collettivo, fatto di auguri, festa e bellezza condivisa. Perché alcuni matrimoni non uniscono soltanto due persone, ma fanno incontrare culture, cuori e storie che resteranno per sempre nel ricordo. E così il borgo catanzarese, che negli anni '80 ha affrontato un forte spopolamento riuscendo poi a reinventarsi come località di turismo lento ed eco-sostenibile, grazie al suo fascino senza tempo e all'atmosfera accogliente, si conferma meta preferita da molti stranieri, specialmente provenienti dal Nord Europa, che qui trascorrono lunghi periodi dell'anno, si trasferiscono o addirittura scelgono di sposarsi.