Cerimonia solenne al Museo Dac. Presenti il presidente Roberto Occhiuto, il prefetto Rosa Maria Padovano, il rettore Unical Gialuigi Greco e numerose autorità istituzionali. Il sindaco Achille Ordine: «Patrimonio dell'umanità, ma oggi più che mai patrimonio di Diamante e della Calabria»

Una giornata all'insegna dell'orgoglio, della gratitudine e della fiducia nei giovani e nel futuro. La città di Diamante ha conferito la cittadinanza onoraria al professor Nicola Leone, già rettore dell'Università della Calabria e tra le più autorevoli personalità scientifiche a livello internazionale nel campo dell'Intelligenza Artificiale.

Piccola curiosità. Nicola Leone è nato è cresciuto a Diamante, ma oggi risiede altrove per via del suo lavoro, e così l’amministrazione comunale ha voluto ricordargli come la sua città sia estremamente fiera di annoverarlo tra i suoi figli più illustri.

Consiglio comunale straordinario

L'onorificenza è stata assegnata nel corso del Consiglio comunale straordinario convocato in adunanza aperta presso il Museo Dac, alla presenza di numerose autorità civili, militari, religiose e accademiche, oltre che di sindaci e cittadini provenienti da diversi centri del territorio.

Gli interventi

Alla cerimonia sono intervenuti il rettore dell'Università della Calabria, Gianluigi Greco, il vicepresidente della Provincia di Cosenza Federico Belvedere, in rappresentanza del presidente Biagio Faragalli, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, che hanno espresso parole di stima e riconoscimento nei confronti di una figura considerata unanimemente una delle eccellenze più rappresentative della Calabria nel mondo.

Sguardo al futuro

Nel corso della manifestazione sono stati affrontati temi centrali per il futuro della regione: il diritto allo studio, il diritto a restare nella propria terra, l'innovazione, il lavoro qualificato e il rilancio sociale e culturale della Calabria. Un racconto che ha trovato nel percorso umano e professionale del professor Leone una testimonianza concreta di come competenza, visione e radicamento territoriale possano trasformarsi in opportunità di sviluppo.

Un’eccellenza calabrese nel mondo

«Diamante riconosce in Nicola Leone non soltanto l'eccellenza di uno scienziato, ma anche la grandezza di un uomo che non ha mai smesso di appartenere alla sua terra», ha dichiarato il sindaco Achille Ordine. «La sua storia dimostra che anche dai luoghi più piccoli possono nascere idee capaci di cambiare il mondo. Il professor Nicola Leone è patrimonio dell'umanità ma oggi più che mai è patrimonio di Diamante e della Calabria intera».

La Lectio Magistralis

Particolarmente significativa la Lectio Magistralis tenuta dal professore, dal titolo "Tornare per costruire", nella quale ha ripercorso la scelta che ha segnato la sua carriera e la sua vita: lasciare il prestigioso Politecnico di Vienna per tornare in Calabria e contribuire alla crescita dell'Università della Calabria e dell'intero territorio regionale.

Una decisione che negli anni ha prodotto risultati di rilievo internazionale. Sotto la guida di Leone, infatti, l'Università della Calabria ha rafforzato il proprio ruolo nel panorama accademico nazionale, mentre il laboratorio di Intelligenza Artificiale da lui promosso ha raggiunto riconoscimenti scientifici di livello mondiale, con applicazioni utilizzate anche da organismi di prestigio come Nasa e Cern.

Promosso il diritto allo studio

Il suo impegno si è tradotto inoltre in iniziative concrete per il diritto allo studio, nella valorizzazione dei talenti, nella creazione di opportunità occupazionali qualificate e nello sviluppo di percorsi di innovazione capaci di attrarre competenze e investimenti. Un'azione che ha contribuito a rendere la Calabria più competitiva e attrattiva, invertendo in parte il fenomeno della fuga di cervelli e richiamando ricercatori e professionisti da diverse parti del mondo.

Università e sanità

Non meno importante il contributo offerto all'integrazione tra Università e sistema sanitario regionale, attraverso progetti e collaborazioni che hanno favorito il ritorno di professionalità di alto profilo e il rafforzamento dei servizi a tutela della salute dei cittadini.

Tributo al merito

La cittadinanza onoraria conferita da Diamante assume così un significato che va oltre il valore simbolico dell'onorificenza civica. È il riconoscimento tributato a uno dei figli più illustri della comunità, a uno scienziato che ha saputo trasformare la ricerca in sviluppo, il sapere in opportunità e il legame con la propria terra in una concreta prospettiva di crescita collettiva.

Una giornata che ha celebrato non solo il percorso straordinario del professor Nicola Leone, ma anche un modello di Calabria che investe sulla conoscenza, sull'innovazione e sul merito, guardando al futuro senza dimenticare le proprie radici.