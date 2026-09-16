Dal 21 al 26 settembre 2026 Dipignano ospiterà “Dipignano in Corto”, rassegna-concorso di cortometraggi dedicata alla promozione dei piccoli borghi italiani. Il tema scelto per l’edizione è “Il borgo che vive – Storie, tradizioni, emozioni e futuro dei piccoli borghi”. L’iniziativa è organizzata da Dipignano Viva con il patrocinio del Comune di Dipignano e del Consiglio regionale della Calabria.

Il concorso punta a promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei piccoli centri, delle loro tradizioni e del patrimonio storico, artistico, ambientale e umano attraverso il linguaggio cinematografico. Sono ammessi cortometraggi appartenenti a qualsiasi genere, tra cui documentari, opere di finzione, animazioni, videoclip, docufilm e produzioni sperimentali, purché attinenti al tema.

Il concorso e i riconoscimenti previsti

La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età o nazionalità. Ogni autore o gruppo può presentare un solo cortometraggio, della durata massima di sei minuti, compresi i titoli di testa e di coda. Il termine indicato per la consegna delle opere è il 20 settembre 2026.

Per i corti in gara sono previsti un primo premio da 200 euro, un secondo premio da 100 euro e due targhe destinate al terzo e al quarto classificato. La giuria potrà inoltre attribuire eventuali menzioni speciali. Durante la serata conclusiva saranno assegnati anche i riconoscimenti per la migliore regia, il migliore attore, la migliore attrice e la migliore sceneggiatura. Il programma comprende inoltre la presentazione di cortometraggi fuori concorso.

Le immagini della Sagra della polenta

Uno degli appuntamenti annunciati è fissato per giovedì 24 settembre, alle 20.30, nell’Anfiteatro comunale di via XXV Aprile. La serata, intitolata “Immagini d’altri tempi”, proporrà proiezioni e interventi dedicati alla Sagra della polenta, attraverso un percorso visivo che abbraccia il periodo compreso tra il 1965 e il 2026.

L’iniziativa collegherà così il cinema alla memoria collettiva del territorio, recuperando immagini storiche di una manifestazione radicata nella comunità dipignanese e mettendole a confronto con quelle contemporanee.

Proiezioni, ospiti e musica il 25 settembre

Venerdì 25 settembre, a partire dalle 18, l’Anfiteatro comunale accoglierà la programmazione dei cortometraggi in gara e fuori concorso. Alla serata saranno presenti anche i vincitori delle opere selezionate.

Tra gli ospiti annunciati figurano gli attori e registi Costantino Comito, Antonio Capocasale e Franco Barca, i registi Antonio La Camera e Andrea Lato e la giovane attrice Karol Mazzei. Il programma sarà accompagnato dai momenti musicali affidati a Melania Gabriele, Luca Luca e Max.

La finale del Premio Città di Dipignano

La manifestazione si concluderà sabato 26 settembre, alle 18.30 in piazza dei Martiri, con la finale dell’ottavo Premio Città di Dipignano. I premiati annunciati sono Francesco Repice, Sergio Mazzuca, Riccardo Giacoia, Francesco Perri, Franca Melfi, monsignor Giovanni Checchinato, Nicola Paldino, Paolo Aloe, Michele Di Dio e Pierluigi Caputo.

Le premiazioni saranno intervallate da momenti musicali. In caso di pioggia, gli appuntamenti del 24 e del 25 settembre e la finale del 26 settembre si svolgeranno nella sala dell’ex Comune, in via XXV Aprile. Per informazioni sono disponibili il numero 338 9640439 e l’indirizzo di posta elettronica dipignanoviva26@libero.it.