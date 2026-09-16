Quaderni, penne e matite colorate per accompagnare il ritorno tra i banchi. In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Saracena Renzo Russo ha visitato gli istituti cittadini e consegnato agli alunni il materiale didattico acquistato dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa ha coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia e gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado. Il primo cittadino ha incontrato gli alunni nelle classi e rivolto loro l’augurio per il percorso appena iniziato.

La consegna dei doni rappresenta una tradizione avviata nel 2017 e riproposta annualmente come segno di vicinanza del Comune alla comunità scolastica.

Matite colorate per i più piccoli

Il materiale è stato differenziato in base all’età degli studenti. Ai bambini della scuola dell’infanzia e agli alunni della prima classe della primaria sono state consegnate matite colorate.

Gli studenti delle altre classi della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado hanno invece ricevuto un quaderno accompagnato da una penna.

Si tratta di oggetti semplici, destinati a essere utilizzati quotidianamente durante le lezioni e le attività didattiche. Il Comune ha scelto di collegare il dono a un messaggio dedicato alla creatività e alla crescita personale.

«Pensieri belli, pagine da ricordare»

La frase scelta per accompagnare il materiale distribuito è «Pensieri belli, pagine da ricordare». Il messaggio richiama l’anno scolastico come un percorso composto non soltanto da lezioni, compiti e verifiche, ma anche da incontri, nuove amicizie e scoperte.

Ogni quaderno diventa così, nelle intenzioni dell’Amministrazione, uno spazio nel quale raccogliere idee ed esperienze vissute nel corso dei mesi.

L’iniziativa punta inoltre a rendere il primo giorno di scuola un momento di accoglienza, soprattutto per i bambini che entrano per la prima volta in aula o iniziano un nuovo ciclo di studi.

Russo: «Un segno tangibile di vicinanza»

«Non volevamo limitarci a un augurio formale, ma lasciare ai nostri bambini e ragazzi un segno tangibile di vicinanza», ha dichiarato il sindaco Renzo Russo.

Il primo cittadino ha sottolineato il ruolo della scuola nella formazione degli alunni e nella costruzione della comunità. «È il luogo in cui una comunità costruisce se stessa, prepara il domani e insegna non solo conoscenze, ma anche rispetto, responsabilità e attenzione verso gli altri e verso l’ambiente».

La consegna del materiale didattico viene quindi presentata dal Comune come un gesto simbolico, inserito nel rapporto tra istituzioni locali e sistema scolastico.

L’augurio alla comunità scolastica

L’Amministrazione comunale ha rivolto il proprio augurio agli studenti e alle loro famiglie, alla dirigente scolastica, agli insegnanti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

L’inizio delle lezioni, ha evidenziato Russo, rimette al centro i bambini, i ragazzi e il loro percorso formativo. Il Comune intende continuare a collaborare con le istituzioni scolastiche nel corso dell’anno, mantenendo aperto il confronto sulle esigenze degli alunni e delle strutture.

Una tradizione iniziata nove anni fa

La prima consegna del materiale didattico risale al 2017. Da allora l’appuntamento è stato ripetuto all’inizio di ogni anno scolastico.

«La scuola non è un mondo separato dalla comunità, ma il suo cuore più giovane e prezioso», ha concluso il sindaco. «Investire sui nostri alunni significa investire sulla Saracena che verrà».