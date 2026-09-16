Rogliano torna a celebrare la cultura del grano e della panificazione con l’ottava edizione della Festa del Pane, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026.

La manifestazione proporrà tre giornate dedicate alle produzioni locali, ai saperi artigianali e all’enogastronomia. Il calendario comprenderà stand espositivi, degustazioni, laboratori, incontri di approfondimento e spettacoli musicali.

L’evento è sostenuto dalla Regione Calabria attraverso l’avviso pubblico “Eventi straordinari: La Calabria che Incanta”. Tutti gli appuntamenti annunciati saranno a ingresso gratuito.

Gli stand dei maestri panificatori

Uno degli spazi principali sarà riservato all’expo dei maestri panificatori. Il pubblico potrà conoscere i prodotti, le tecniche di lavorazione e le caratteristiche delle diverse preparazioni legate alla tradizione locale.

La Festa del Pane intende infatti valorizzare l’intera filiera, dalla coltivazione e trasformazione del grano fino alla produzione e commercializzazione.

Accanto agli stand sono previste degustazioni e attività dedicate alle eccellenze enogastronomiche. Saranno coinvolti panificatori, attività commerciali, artigiani e associazioni del territorio, con l’obiettivo di costruire un percorso diffuso attraverso il centro cittadino.

Talk, laboratori e iniziative per bambini

Il programma comprenderà incontri e approfondimenti sulla filiera del pane, sulla memoria delle lavorazioni tradizionali e sulle prospettive del settore.

Sono previsti laboratori rivolti sia agli adulti sia ai bambini, insieme a iniziative dedicate all’arte, alla poesia e all’intrattenimento. La proposta è stata pensata per coinvolgere famiglie, cittadini e visitatori di diverse fasce d’età.

Il calendario completo, con orari, luoghi e dettagli dei singoli appuntamenti, sarà presentato nei prossimi giorni dagli organizzatori.

Il concerto dei Modena City Ramblers

L’appuntamento musicale principale è fissato per sabato 26 settembre, alle ore 22, in piazza Buffone. Sul palco saliranno i Modena City Ramblers, formazione tra le più conosciute della scena folk-rock italiana.

La band porterà a Rogliano un repertorio costruito in oltre trent’anni di carriera, nel quale musica popolare, rock, memoria e impegno civile si intrecciano.

Il concerto sarà gratuito e rappresenterà uno degli eventi centrali della tre giorni. L’esibizione punta a richiamare pubblico anche da altri centri della provincia e della regione.

Altomare: «Una tradizione che parla al futuro»

«La Festa del Pane è diventata, edizione dopo edizione, una delle espressioni più autentiche dell’identità di Rogliano», afferma il sindaco Giovanni Altomare.

Il primo cittadino richiama il legame della manifestazione con il lavoro dei panificatori e con i saperi tramandati nel tempo. L’obiettivo, aggiunge, è raccontare la tradizione con un linguaggio capace di attrarre visitatori anche oltre i confini della comunità.

Secondo Altomare, il progetto è il risultato di un percorso avviato dall’Amministrazione nel 2016 per promuovere le produzioni locali e il lavoro delle attività che operano nel settore.

Salvino: «Un progetto su cui investire»

L’assessore all’Associazionismo, Eventi e Volontariato Maria Salvino sottolinea la crescita della manifestazione e il riconoscimento ottenuto attraverso l’avviso regionale.

«Non è semplicemente un appuntamento che si rinnova, ma un progetto nel quale abbiamo scelto di investire con visione, programmazione e ambizione», dichiara.

Per l’assessore, l’ottava edizione dovrà compiere un ulteriore passo sul piano della qualità, dell’organizzazione e del coinvolgimento delle realtà economiche e associative. L’intento è trasformare la Festa del Pane in «un’esperienza da vivere e da ricordare».