Il diritto allo studio universitario in Calabria prova finalmente a smettere di essere una corsa a ostacoli e torna ad assomigliare a ciò che la Costituzione scolpisce nell’articolo 34, quando afferma che “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Con l’approvazione, ieri 30 marzo 2026, della nuova legge regionale sul finanziamento del Diritto allo studio universitario, la Regione introduce un meccanismo stabile di programmazione che punta a superare definitivamente la logica dell’emergenza e dei rifinanziamenti in corsa, che per anni hanno condizionato tempi e modalità di erogazione delle borse.

Il nuovo impianto normativo stabilisce, per la prima volta, una scansione precisa di adempimenti e trasferimenti, finalizzata a rendere il sostegno economico agli studenti coerente con l’avvio dell’anno accademico. È una novità che parla prima di tutto a chi l’università la vive ogni giorno: a chi lascia casa per studiare, a chi deve acquistare libri, organizzare trasporti, sostenere il costo quotidiano della formazione. Per questi studenti una borsa di studio non è un’integrazione accessoria: è, molto spesso, la condizione che rende possibile iniziare o continuare il proprio percorso universitario.

Ed è per questo che la certezza dei tempi conta quasi quanto la disponibilità delle risorse. «Questa legge mette nero su bianco ciò che finora è stato garantito grazie a sforzi straordinari - », commenta il rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco - trasformandolo finalmente in un impegno stabile e programmato. Per questo l’Unical guarda con favore al lavoro svolto dalla Regione, che ha raccolto una necessità degli atenei e degli studenti e ha contribuito a sollevare le università da una pressione finanziaria e organizzativa che non poteva più essere affrontata solo in via straordinaria».

Il cuore della riforma è semplice: le università calabresi dovranno comunicare entro il 31 maggio il fabbisogno preventivo per l’anno accademico successivo; la Regione dovrà trasferire entro il 15 settembre il 70% delle risorse disponibili e il saldo entro il 31 gennaio dell’anno successivo, sulla base dei dati definitivi trasmessi dagli atenei entro il 15 novembre.

La legge prevede inoltre che gli atenei assicurino l’erogazione entro il 31 ottobre delle risorse agli studenti per i quali siano già stati verificati i requisiti economici, di merito e di carriera. Per gli studenti iscritti al primo anno, invece, la stessa norma riconosce che l’accertamento dei requisiti può intervenire successivamente: per le matricole, dunque, potranno permanere tempi tecnici differenti, legati alle verifiche necessarie per il riconoscimento definitivo dell’idoneità. Anche questo, però, avviene ora dentro un quadro normativo chiaro, non più lasciato all’incertezza.

Dal sistema delle attese al sistema delle scadenze Università Della Calabria Via P. Bucci, Cubo 25B 87036 Rende (Cs) portavoce.rettore@unical.it www.unical.it Rosita Gangi Per l’Unical si tratta dell’approdo di un percorso atteso da tempo e più volte sollecitato alla Regione, sia dalla governance sia dalla rappresentanza studentesca, mentre l’ateneo continuava a colmare vuoti normativi e ritardi finanziari. L’Unical, infatti, ha sempre scelto di non arretrare sul diritto allo studio. Anche nei momenti più critici ha garantito, negli ultimi anni, la copertura del 100% delle borse agli studenti idonei, anticipando risorse proprie e assumendosi un onere che il sistema, così com’era costruito, finiva spesso per scaricare sulle università.

È accaduto soprattutto quando il rischio concreto era il ritorno degli idonei non beneficiari: studenti in possesso di tutti i requisiti, esclusi solo per carenza di fondi. Una condizione che la stessa relazione illustrativa della legge definisce una “grave falla” del welfare studentesco regionale e un danno alla credibilità del sistema universitario calabrese.

Non a caso, il testo ricorda come proprio negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 il sistema abbia mostrato tutta la sua fragilità, rendendo necessario il ricorso a integrazioni successive e a interventi correttivi per evitare che il diritto allo studio venisse compromesso. «Desidero esprimere un ringraziamento sincero e convinto alla Regione Calabria e al Consiglio regionale - ha dichiarato ancora il Rettore - per avere raccolto una questione che per noi non è mai stata soltanto tecnica, ma profondamente sociale. Con questa legge la Regione compie una scelta importante: assume in modo più chiaro e ordinato una responsabilità decisiva per il futuro degli studenti e per la credibilità del sistema universitario calabrese».

«Per uno studente – aggiunge Greco – ricevere i sostegni nei tempi utili all’avvio dell’anno accademico significa poter programmare davvero la propria vita universitaria. Significa restituire al diritto allo studio la sua funzione originaria: non un rimborso tardivo, ma uno strumento concreto per rendere possibile l’accesso e la permanenza all’università. E significa anche rafforzare l’attrattività del sistema universitario calabrese, evitando che l’incertezza sul sostegno economico continui a pesare sulle scelte di chi deve decidere dove iscriversi». Ed è proprio qui che la legge sposta in modo netto il baricentro delle responsabilità.

Fino a oggi il sistema si è retto in larga parte su una combinazione fragile di Fondo integrativo statale, tassa regionale Dsu, fondi regionali e risorse straordinarie, anche europee, spesso attivate o riallocate in corso d’anno. La nuova legge non crea automaticamente nuove risorse, ma impone alla Regione di trattare la copertura delle borse come priorità della programmazione, anche comunitaria, e di inserirla stabilmente nel ciclo triennale di pianificazione. La norma prevede inoltre che entro il 30 aprile di ogni anno la Regione pubblichi i dati sui tempi di erogazione e sulle somme effettivamente trasferite, introducendo così un elemento decisivo di trasparenza pubblica e di responsabilità istituzionale.

Se in passato i ritardi potevano essere ricondotti a un sistema incerto, oggi la filiera è definita da un cronoprogramma preciso. Questo significa che, dal prossimo anno accademico, il diritto allo studio potrà essere misurato non solo nelle intenzioni, ma nel rispetto concreto delle scadenze fissate dalla legge. Per gli studenti è molto più di una modifica tecnica. È la promessa - ora scritta in legge - che una borsa di studio non arrivi quando l’emergenza è già passata, ma quando serve davvero.