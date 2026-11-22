Cinzia Oliveti, di Cassano all'Ionio, ha tagliato 45 centimetri dei suoi capelli per donarli a chi sta affrontando un tumore. Nell’approccio del racconto, ci dice che non è importante scrivere il suo nome, non è stato un gesto di vanità ma dettato dal cuore. Lascia a noi la scelta di citarla, riteniamo che sia utile e necessario evidenziare anche la persona che può rappresentare un esempio per altri. Già, i capelli, i suoi. Lunghi, belli, curati, spesso anche oggetto di controversie solo per averli schizzati al mare. Un “patrimonio” per Cinzia. Legge, vola sui social, conosce l’Associazione. E scatta l’idea, ispirata ma difficile. Si, no, forse... girano e rigirano nella mente. Alla fine vince il si. Arriva la decisione di tagliare e donarli. Non li ha spediti da soli. Nella busta ha messo anche un foglio scritto a mano, in stampatello, rivolto alla persona che un giorno riceverà la parrucca. È un testo breve, scritto di getto, che spiega cosa ha significato per lei separarsi da una chioma così lunga, cresciuta in anni di vita: «Oggi ho scelto di donare qualcosa che per me ha fatto parte di tanti momenti. Ricordi, tante versioni di me», si legge nelle prime righe. Quella scelta, nelle parole della donatrice, è stata un distacco vero e proprio: «Tagliare i miei capelli significa lasciar andare una parte di me, un piccolo dono per qualcuno che sta vivendo una grande battaglia», scrive. Poco più avanti ammette che il linguaggio non basta a raccontare quello che ha provato: «Ci sono momenti nella vita in cui le parole sembrano troppo piccole per raccontare ciò che si prova. Questo è uno di quei momenti».

La parte centrale della lettera si rivolge direttamente a chi è in cura. Cinzia Oliveti spera che insieme ai capelli arrivi anche un messaggio, cioè che nessuno affronta la malattia da solo: «Vorrei che insieme ai miei capelli arrivasse la consapevolezza che, anche quando la strada sembra lunga e difficile, non si è mai soli», scrive, ricordando che ci sono persone che camminano accanto a chi soffre, che pregano e sperano e che desiderano soprattutto vederlo «tornare a sorridere». Il saluto finale parla di speranza, descritta come «quella piccola luce che continua a brillare anche quando intorno sembra esserci solo buio», e la firma arriva dopo «un forte abbraccio, con affetto».

Dalla Sibaritide la lettera ha viaggiato con la treccia fino a «Un Angelo per Capello», un'associazione di volontariato nata in Puglia nel 2014. Si occupa di far avere gratuitamente una parrucca in fibra inorganica ai pazienti oncologici che non potrebbero permettersela. I capelli raccolti in tutta Italia vengono ceduti ad aziende specializzate e in cambio l'associazione riceve le parrucche, che poi consegna a chi presenta la documentazione sulla diagnosi e sulla terapia in corso. Sui canali social, l'associazione invita a sostenere questo percorso. Quasi sempre il gesto comincia con un taglio dal parrucchiere e con una treccia chiusa in una busta, come quella partita da Cassano. E scorrendo tra le pagine del portale dell’Associazione, tra le istruzioni per donare, arrivano i commenti dei beneficiari: «Un grazie di cuore all'associazione “Un angelo per capello" per la parrucca ricevuta in donazione. La sensibilità, il garbo e la massima disponibilità, unitamente all'alta professionalità, è una grande ricchezza per noi malati. Enza dalla provincia di Bari», oppure «Buon pomeriggio a voi tutti, io sono Rita di Napoli..quest'oggi è arrivata la parrucca a casa!Un Angelo per Capello mi ha ridato il sorriso ormai spento dalle chemio..La parrucca è a dir poco magnifica!Grazie miei cari Angeli senza ali!Grazie di cuore!Che dio vi benedica per ciò che fate per noi tutti.. Rita da Napoli».

Piccoli gesti che alimentano la speranza e donano un sorriso. Anche a chi ha avuto il piacere di raccontare questa storia.