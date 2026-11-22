Il dirigente scolastico Massimo Lattari: «La speranza è che iniziative di questo tipo possano contribuire a costruire un futuro in cui la parità di genere e il rispetto reciproco siano valori condivisi da tutti»

Lo scorso 19 novembre, la sala polivalente di Cittadella del Capo ha ospitato un convegno di grande rilevanza in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dal titolo “Oltre la Poltrona Rossa”.

L’evento, realizzato e curato con grande impegno dalle professoresse Sandra Sbarra e Tiziana Rossi, ha visto la partecipazione attiva di alunni, docenti e rappresentanti delle istituzioni, con l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle problematiche sociali più urgenti del nostro tempo. Il Dirigente Scolastico, Prof. Massimo Lattari, ha aperto la giornata introducendo i vari interventi programmati. Tra gli esperti presenti, la consigliera regionale Rosellina Madeo, Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, ha condiviso spunti dal suo libro “Femmine e maschi: diversi ma uguali”.

Anche il Consigliere provinciale del Comune di Cosenza, Giuseppe Ciacco, ha contribuito al dibattito, segnalando l’importanza di un confronto attivo su tali tematiche. Il Dott. Nello Cretella, psicologo, specialista e moderatore del convegno ha evidenziato la necessità di un intervento precoce dell'educazione emotiva nelle scuole, sottolineando l'importanza di insegnare ai giovani a riconoscere e rispettare i confini del rispetto per gli altri per prevenire futuri comportamenti violenti.

Gli avvocati Davide Rosselli e Antonio Biondi hanno parlato dell'importanza di un supporto legale adeguato per le vittime di violenza, mentre il Cardiologo, dott. Francescantonio Rosselli, ha illustrato il soccorso medico, umano, e legale da garantire alle donne in situazioni di emergenza. Inoltre, il dr. Franco Laratta, Direttore responsabile di LaC News 24, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli avvocati Lucio De Brasi e Massimiliano Ferrante, hanno offerto il loro prezioso contributo all'incontro e, tra gli invitati, il comandante della stazione di Cittadella del Capo Alessandro Mannello.

Un momento particolarmente toccante è stato l'intermezzo teatrale della classe 3°C, che ha presentato una breve pièce intitolata “Amare l’equità”, ispirata a storie di cronaca e a donne vittime di violenza. La performance, applaudita calorosamente dal pubblico, ha commosso e stimolato riflessioni sull'importanza del tema trattato. Gli studenti hanno dimostrato grande sensibilità e abilità interpretativa, comunicando in modo tangibile il messaggio centrale dell’evento: combattere la violenza attraverso una maggiore consapevolezza educazione.

L’incontro si è concluso con una riflessione del Dirigente Scolastico, Massimo Lattari, che ha rimarcato l’impegno della scuola nella formazione di cittadini consapevoli e rispettosi, evidenziando come la diffusione della cultura del rispetto sia un percorso che richiede il coinvolgimento di tutti. Questo convegno rappresenta un passo fondamentale verso l’eliminazione della violenza contro le donne, sottolineando il ruolo cruciale delle istituzioni educative nella creazione di una nuova generazione consapevole e impegnata. La speranza è che iniziative di questo tipo possano contribuire a costruire un futuro in cui la parità di genere e il rispetto reciproco siano valori condivisi da tutti.