La frazione di Cosenza da giorni è senza telefono né Wi-Fi. L’ex primo cittadino attacca: «Rappresentare significa difendere i diritti. Così siamo fuori dal mondo»

A Donnici, la frazione collinare di Cosenza, da una settimana non esiste più alcun collegamento telefonico né connessione Wi-Fi. Un blackout totale delle comunicazioni che sta isolando residenti, soprattutto famiglie, anziani e lavoratori che hanno scelto di vivere nelle contrade e nelle aree rurali. A denunciare pubblicamente la situazione è l’ex sindaco Eva Catizone, con un post sui social.

«La vergogna continua e non si ferma. A Donnici siamo senza linea telefonica e Wi-Fi da una settimana. Chi vive qui è tagliato fuori dal mondo e nessuno dice niente», scrive l’ex primo cittadino, puntando il dito contro le società di telecomunicazioni e contro l’inerzia istituzionale.

Catizone riconosce le responsabilità tecniche degli operatori, ma chiama in causa il Comune per la totale assenza di pressione politica: «Alzare la voce no? Rappresentare vuol dire anche questo: difendere i diritti dei concittadini. Altrimenti si diventa tristi passacarte che firmano ordinanze per la posa dei cavi, che per noi cittadini significano solo disagi». La denuncia dell’ex sindaco si chiude con un’amara ironia: «Di questo passo possiamo sperare che la linea sarà ripristinata nel 2050? Forse meglio passare alla Starlink di Musk», cita facendo riferimento alla tecnologia satellitare di Starlink, guidata da Elon Musk.