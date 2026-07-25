Da Acri a Roggiano, da Mangone a Longobucco: dietro i nomi dei centri calabresi si nascondono secoli di storia, dominazioni e trasformazioni della lingua. E quei suffissi raccontano molto più di quanto si immagini
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Basta osservare una cartina della Calabria per accorgersi di una curiosità: moltissimi paesi sembrano seguire gli stessi schemi. Ce ne sono decine che terminano in -ano, altri in -eto, -ara, -ina, -ina, -oli o -ella.
Non è una coincidenza. Dietro quei nomi si nasconde una storia lunga oltre duemila anni, fatta di latino, greco, dominazioni bizantine, normanne e spagnole.
Gli studiosi della toponomastica – la disciplina che studia l'origine dei nomi dei luoghi – spiegano che molti di questi suffissi indicavano in origine proprietà agricole, caratteristiche del territorio o la presenza di particolari alberi e coltivazioni.
I paesi che finiscono in "-ano"
È probabilmente il suffisso più diffuso. Deriva quasi sempre dal latino -anus, utilizzato in epoca romana per indicare un fondo agricolo appartenente a una persona.
Se un terreno apparteneva, ad esempio, a un proprietario chiamato Julius, poteva diventare Julianus, cioè "il podere di Giulio". Col passare dei secoli il nome rimaneva anche quando il proprietario non esisteva più.
In Calabria esempi non mancano: Roggiano, Marano, Serrano. Non tutti, naturalmente, hanno la stessa etimologia, ma il suffisso racconta spesso una radice latina.
Perché tanti finiscono in "-eto"
Quando un paese termina in -eto, molto spesso il nome indica un luogo caratterizzato dalla presenza di una particolare vegetazione. Il suffisso deriva dal latino -etum, che significava "bosco" o "luogo ricco di". Da qui derivano parole ancora utilizzate oggi come: querceto, castagneto, uliveto, noceto.
Anche molti centri abitati conservano questa origine, richiamando l'ambiente naturale che li circondava quando nacquero.
E quelli che terminano in "-ara"?
Il suffisso -ara è tra i più affascinanti perché può avere origini differenti. In molti casi indica un luogo legato a un'attività produttiva o a una caratteristica del territorio.
Alcuni linguisti lo collegano al latino, altri vedono l'influenza del greco bizantino, lingua rimasta viva in Calabria per molti secoli.
Toponimi come Vaccarizzo Albanese, Pietrapaola (pur non terminando in -ara) o numerose contrade chiamate "Chiusa", "Favara", "Carrara" raccontano proprio questo intreccio di culture.
Il peso del greco
Non bisogna dimenticare che la Calabria è stata una delle aree più importanti della Magna Grecia. Molti nomi conservano ancora oggi radici greche. È il caso di: Crotone (Kroton), Locri, Bova, Stilo, Condofuri.
In altri casi il greco si è fuso con il latino, producendo nomi che oggi sembrano perfettamente italiani ma che, in realtà, sono il risultato di oltre venti secoli di evoluzione linguistica.
Ogni nome racconta una storia
Esiste però un errore da evitare: pensare che il suffisso basti da solo a spiegare l'origine di un paese. Ogni toponimo ha una storia propria, spesso documentata da pergamene medievali, atti notarili e studi linguistici. Due paesi che terminano nello stesso modo possono avere origini completamente diverse.
È proprio questo il fascino della toponomastica: dietro un nome che pronunciamo ogni giorno si nasconde spesso il ricordo di un antico proprietario romano, di un bosco ormai scomparso, di una colonia greca o di un monastero bizantino.
Guardare la carta geografica della Calabria con questa consapevolezza significa leggere il territorio come un grande libro di storia, dove ogni paese conserva, nel proprio nome, una traccia del passato.