Oggi e domani un fine settimana ricco di appuntamenti tra il Festival delle Invasioni, il concerto dei Litfiba, eventi nei borghi, iniziative sul Tirreno e appuntamenti culturali in tutta la provincia

L'ultimo fine settimana di luglio offre numerose occasioni per trascorrere qualche ora all'insegna della musica, della cultura e della scoperta del territorio. Tra il centro storico di Cosenza, la costa tirrenica e i borghi della provincia, il calendario di sabato 25 e domenica 26 luglio propone concerti, passeggiate guidate, spettacoli e manifestazioni dedicate alle tradizioni locali.

A Cosenza prosegue il Festival delle Invasioni, dedicato quest'anno al tema delle "Radici". Il weekend è incentrato sulla riscoperta della città: sabato mattina è in programma "Tra Rintocchi di Libertà", una passeggiata guidata dedicata al Risorgimento cosentino con partenza dal Museo dei Brettii e degli Enotri, mentre domenica il pubblico potrà partecipare al tradizionale Walking Tour tra i vicoli del centro storico. In serata, Villa Vecchia ospiterà uno spettacolo di danze tradizionali dello Sri Lanka e dell'India Bollywood, nell'ambito del percorso dedicato all'incontro tra culture.

Per gli appassionati della musica dal vivo, il grande appuntamento del weekend è fissato per sabato sera alla Rendano Arena, dove i Litfiba celebreranno i quarant'anni dello storico album 17 Re con l'unica data calabrese del tour celebrativo organizzato nell'ambito del Be Alternative Festival. Il concerto avrà inizio alle 21 e rappresenta uno degli eventi musicali più attesi dell'estate cosentina.

Spostandosi sulla costa tirrenica, il borgo di Cirella, nel comune di Diamante, continua a ospitare Calici Sotto le Stelle, manifestazione che unisce degustazioni di vini calabresi, prodotti tipici, musica e spettacoli tra i vicoli del centro storico, richiamando ogni anno migliaia di visitatori. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Cerillae con il patrocinio del Comune di Diamante, trasforma il centro storico in un percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi DOP, DOC e IGT, tra musica dal vivo e proposte gastronomiche.

Non mancano, inoltre, gli appuntamenti organizzati nei numerosi borghi della provincia, dove piazze e centri storici si animano con feste patronali, sagre, musica dal vivo e iniziative culturali che caratterizzano l'estate calabrese. Da Altomonte a Fiumefreddo Bruzio, passando per i comuni della Valle dell'Esaro, dell'Alto Tirreno e della Sibaritide, il weekend rappresenta un'occasione per riscoprire tradizioni, sapori e patrimonio storico del territorio.

Tra grandi concerti, passeggiate culturali, spettacoli e manifestazioni enogastronomiche, il fine settimana del 25 e 26 luglio si presenta dunque ricco di opportunità per residenti e turisti, confermando la provincia di Cosenza come uno dei territori più vivaci dell'estate calabrese.