Melissa Foderà e Caterina Alagna furono affidate alle famiglie sbagliate alla nascita e vissero tre anni con i genitori dell'altra. A distanza di quasi trent'anni il loro legame è più forte che mai: al matrimonio di Melissa c'erano entrambe le famiglie

Un errore in ospedale avrebbe potuto distruggere due famiglie. Invece ha dato vita a una storia che ancora oggi commuove l'Italia.

A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Melissa Foderà si è sposata circondata non soltanto dalla sua famiglia biologica, ma anche da quella che l'ha cresciuta nei primi tre anni di vita. Accanto a lei, come damigella e sorella, c'era anche Caterina Alagna, la bambina con cui era stata scambiata in culla alla nascita.

Lo scambio scoperto dopo tre anni

La vicenda risale alla notte tra il 31 dicembre 1997 e il 1° gennaio 1998, quando Melissa e Caterina nacquero a poche ore di distanza nello stesso ospedale di Mazara del Vallo.

Per un errore, le due neonate vennero affidate alle madri sbagliate e crebbero ciascuna nella famiglia dell'altra. Per tre anni nessuno si accorse dello scambio.

Fu una maestra dell'asilo a notare qualcosa di insolito: Caterina assomigliava in modo sorprendente alla madre biologica di Melissa. Da quel sospetto si arrivò al test del Dna, che confermò la drammatica verità.

La scelta che cambiò tutto

Dopo lo shock iniziale e un lungo percorso seguito anche con l'aiuto di psicologi, le due famiglie decisero di non interrompere il legame costruito in quei primi tre anni di vita.

Melissa e Caterina tornarono a vivere con i rispettivi genitori biologici, ma continuarono a crescere insieme. Hanno condiviso feste, compleanni, vacanze e momenti importanti, mantenendo un rapporto che negli anni si è trasformato in quello di due vere sorelle.

Due papà, due mamme e una sola famiglia

Il matrimonio di Melissa ha raccontato meglio di qualsiasi parola il percorso compiuto da queste due famiglie.

Ad accompagnarla nel giorno delle nozze c'erano entrambe le realtà che hanno segnato la sua vita: i genitori biologici e quelli che l'avevano cresciuta nei primi anni dell'infanzia. Tra gli invitati anche Caterina e tutte le altre sorelle, naturali e acquisite, simbolo di un legame che il tempo non ha mai spezzato.

Tre anni fa era stata Melissa a partecipare al matrimonio di Caterina; questa volta i ruoli si sono invertiti, confermando una promessa che le due donne continuano a mantenere: restare sorelle, indipendentemente da ciò che è scritto nei registri dell'anagrafe.

Una storia diventata anche una fiction

La loro vicenda ha superato i confini della cronaca ed è diventata un libro e la fiction Rai "Sorelle per sempre", ispirata alla scelta delle due famiglie di affrontare insieme una situazione che avrebbe potuto dividerle per sempre.

Quella che era iniziata come una delle pagine più dolorose della sanità italiana si è trasformata, negli anni, in una storia di affetto, perdono e famiglia. Una dimostrazione che, a volte, i legami più forti non sono soltanto quelli scritti nel Dna, ma anche quelli costruiti giorno dopo giorno con l'amore.