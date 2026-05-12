Nuovo affondo contro l’amministrazione comunale di Cosenza sul tema del decoro urbano, della viabilità e della gestione degli spazi pubblici. A intervenire è il coordinatore cittadino Fdi Sergio Strazzulli, che punta il dito contro Palazzo dei Bruzi parlando di una città «abbandonata al proprio destino».

Nel mirino finisce in particolare l’invito rivolto ai cosentini dall’assessore al Verde pubblico e al decoro urbano in merito al rispetto delle regole e alla manutenzione degli spazi cittadini.

«L’invito dell’assessore rappresenta al meglio questa amministrazione – afferma Strazzulli – che come lo struzzo preferisce mettere la testa sotto la sabbia piuttosto che confrontarsi con lo stato di abbandono e disagio che vive da anni la città».

Secondo il coordinatore cittadino, i problemi partirebbero proprio dal centro urbano. «L’incuria e il degrado iniziano da strade centralissime come via Simonetta, via Rodotà e via Miceli, lasciate senza controllo sulle auto parcheggiate e senza parcometri funzionanti, alla faccia dei residenti possessori di inutili parking card».

Strazzulli denuncia inoltre l’assenza di contenitori per la raccolta differenziata nonostante le segnalazioni avanzate dai comitati civici. «Mai nessun contenitore è stato predisposto eppure potrebbe essere una delle soluzioni al problema dell’accumulo dei rifiuti».

Nel comunicato vengono citate anche le difficoltà delle attività commerciali del centro, in particolare quelle legate alla ristorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande. «Ristoranti, pub, sushi pub, birrerie, gelaterie e yogurterie sono lasciati soli, mentre si attende una derattizzazione che sembra non debba iniziare mai».

Il coordinatore parla di una presenza sempre più frequente di roditori persino durante il giorno e in presenza dei clienti.

Le critiche si estendono anche ai quartieri periferici e alle frazioni cittadine. «Cosenza è la città dei quartieri dove si vive il disagio assoluto, per non parlare delle frazioni dove la presenza della Casa comunale non è mai stata percepita».

Pur riconoscendo la necessità degli interventi di sfalcio dell’erba e del rispetto dei divieti, Strazzulli sottolinea come serva «anzitutto la presenza costante della Polizia urbana nel rispetto dei regolamenti comunali».

Il riferimento finale è al passaggio imminente del Giro d’Italia. «Anche perché – conclude – non sappiamo quando il Giro passerà di nuovo dalla città dei Bruzi».