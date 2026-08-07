I sindacati parlano di «scelta di civiltà» e chiedono un maggiore equilibrio tra vita e lavoro. L’invito alle aziende è di evitare volontariamente le aperture nella giornata festiva

Sciopero per l’intero turno di lavoro nella giornata di Ferragosto in Calabria. A proclamarlo per sabato 15 agosto sono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Calabria, con l’obiettivo di riaffermare il valore del riposo nelle giornate festive e il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio a trascorrere la ricorrenza con le proprie famiglie.

La mobilitazione interesserà l’intero settore del commercio e della distribuzione moderna organizzata sul territorio regionale. Secondo le organizzazioni sindacali, il 15 agosto rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno dal punto di vista sociale, familiare e culturale e, ad eccezione delle attività realmente indispensabili, dovrebbe essere privilegiata la chiusura degli esercizi commerciali e dei punti vendita. Contestualmente alla proclamazione dello sciopero, i sindacati hanno rivolto un appello al presidente della Regione Calabria affinché valuti iniziative in grado di favorire la chiusura delle attività commerciali durante la giornata di Ferragosto.

«Non si tratta soltanto di una rivendicazione sindacale – affermano congiuntamente Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Calabria – ma di una scelta di civiltà e di equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. Ferragosto deve poter rappresentare anche per loro un’occasione di riposo, condivisione familiare e partecipazione alla vita sociale delle comunità». L’invito è rivolto anche alle imprese e alle associazioni datoriali, chiamate dai sindacati a compiere una scelta volontaria di responsabilità sociale, evitando le aperture il 15 agosto e contribuendo così a preservare il significato della festività.