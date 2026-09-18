Dopo due anni alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Rogliano, il capitano Massimiliano Cervo si prepara ad assumere il comando della Compagnia di Cosenza. La sala consiliare del Comune di Rogliano ha ospitato il saluto istituzionale all’ufficiale, alla presenza dei sindaci della Valle del Savuto.

Gli amministratori locali hanno ricordato il rapporto costruito da Cervo con le istituzioni e le comunità del territorio, sottolineando la collaborazione sviluppata nel campo della sicurezza, della prevenzione e della promozione della cultura della legalità.

Il saluto nella sala consiliare

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Rogliano e i primi cittadini dei comuni del Savuto. L’incontro ha rappresentato l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta dal capitano nei due anni trascorsi alla guida della Compagnia locale.

Durante il suo mandato, Cervo ha mantenuto un confronto costante con le amministrazioni comunali, gli istituti scolastici, le parrocchie e le associazioni presenti sul territorio.

I sindaci hanno espresso il proprio ringraziamento per il servizio prestato e per il rapporto di collaborazione instaurato dall’ufficiale con le realtà locali.

Gli incontri sulla legalità nelle scuole

Tra le attività promosse durante il periodo trascorso nel Savuto figurano le giornate di formazione sulla cultura della legalità rivolte agli studenti.

Gli incontri nelle scuole hanno affrontato i temi del rispetto delle regole, della prevenzione dei comportamenti illeciti e della responsabilità individuale. Un’attività costruita attraverso la collaborazione tra l’Arma, i dirigenti scolastici e le amministrazioni locali.

Un’altra parte dell’impegno è stata dedicata alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani, attraverso campagne informative rivolte alle fasce più esposte a questa tipologia di reati.

Il nuovo incarico a Cosenza

Il capitano Cervo lascerà Rogliano per assumere la guida della Compagnia Carabinieri di Cosenza. Il nuovo incarico arriva al termine di un percorso professionale cominciato circa trent’anni fa.

La Compagnia del capoluogo opera in un contesto territoriale più ampio e complesso. Cervo porterà nella nuova sede l’esperienza maturata nei precedenti incarichi operativi e di comando, compreso quello svolto al vertice del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza.

Una carriera iniziata ad Agrigento

Il percorso nell’Arma è iniziato con il servizio da carabiniere ad Agrigento. Successivamente Cervo ha raggiunto il grado di maresciallo e ha prestato servizio nella provincia di Vibo Valentia, dove ha diretto tre Stazioni.

Nel 2020, dopo aver completato il corso alla Scuola ufficiali Carabinieri di Roma, ha assunto il comando del Nucleo operativo e radiomobile di Lucera.

In quella sede ha lavorato nelle attività di contrasto alla criminalità locale, ai reati contro il patrimonio e al traffico di sostanze stupefacenti.

L’esperienza al Nas di Cosenza

Prima di assumere la guida della Compagnia di Rogliano, Cervo ha diretto il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza.

L’attività svolta al Nas ha riguardato indagini e controlli nei settori della tutela della salute, della sicurezza alimentare e del rispetto della normativa sanitaria. Un’esperienza che ha preceduto il trasferimento nel Savuto e il successivo incarico di comando territoriale.

Il passaggio alla Compagnia di Cosenza segna quindi il ritorno dell’ufficiale nel capoluogo, questa volta con la responsabilità di guidare il presidio territoriale dell’Arma.

Il ringraziamento ai collaboratori

Prima di congedarsi, il capitano ha ringraziato i sindaci, le autorità, i militari e tutti i collaboratori con i quali ha condiviso i due anni di attività a Rogliano.