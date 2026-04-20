Un incontro pubblico dedicato alla situazione del fiume Crati si terrà lunedì 20 aprile alle ore 17.30 nella chiesa di Thurio, a Corigliano-Rossano. L’iniziativa è promossa dal gruppo “I Guardiani del Crati”, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle condizioni del corso d’acqua e sulle criticità legate alla sicurezza del territorio.

Al centro dell’appuntamento ci sarà l’analisi delle problematiche che riguardano il fiume, da tempo interessato da fenomeni che preoccupano residenti e operatori locali. Tra i temi previsti figurano la gestione degli argini, il rischio esondazioni e la necessità di interventi strutturali per prevenire danni a persone e attività.

All’incontro parteciperà anche un esperto del settore idraulico, chiamato a fornire un contributo tecnico utile a comprendere le possibili soluzioni. L’obiettivo è favorire un confronto aperto tra cittadini, istituzioni e addetti ai lavori, per individuare azioni concrete da mettere in campo.

Gli organizzatori hanno invitato le autorità competenti e il Prefetto, sottolineando l’importanza di un coinvolgimento diretto degli enti preposti alla gestione del territorio. L’iniziativa punta a raccogliere proposte e segnalazioni, con l’intento di sollecitare interventi mirati.

La partecipazione è aperta alla cittadinanza, chiamata a contribuire al dibattito su una questione che riguarda la sicurezza e la tutela dell’ambiente. L’incontro rappresenta un momento di confronto per affrontare una problematica che interessa l’intera area del Crati.