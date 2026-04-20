Con il salto di categoria, il capitano del Praiatortora rinnova la dedica al padre scomparso e alla sua gente: «Non ho più parole, è una gioia troppo grande»

È la storia di un capitano che ha portato la sua gente in paradiso. Angelo Petrone, nato e cresciuto a Praia a Mare, ha guidato il Praiatortora alla promozione in Serie D, coronando un sogno che va oltre il campo.

La vittoria nel 28esimo turno del campionato per 1-0 sull’Isola Capo Rizzuto, con la firma decisiva di Leirosa, non è solo il sigillo di un campionato di Eccellenza, ma un pezzo di storia per la comunità di Praia a Mare e per il suo capitano: «Questo è per mio padre, che da lassù oggi è comunque qui con me, come lo è stato in ogni passo», ha dichiarato commosso ai nostri microfoni. Non è la prima volta che Petrone dedica un successo al padre scomparso: lo fece già nella vittoria del campionato di Promozione A nel 2022-2023 e nella conquista della Coppa Italia Dilettanti nel 2024-2025.

Petrone, leader silenzioso ma carismatico, ha incarnato lo spirito di una squadra che ha lottato, passo dopo passo, fino a prendersi la Serie D.«Per anni ho sognato di portare questa maglia così in alto, per me e per tutta Praia», Al triplice fischio, il capitano ha abbracciato compagni, staff e tifosi, con le lacrime che parlavano più di mille parole: «Questa è casa mia, questa è la squadra della mia gente – ha aggiunto – . Abbiamo iniziato in Prima Categoria, e ora siamo in Serie D. È una gioia indescrivibile».

Il numero 10 dei biancazzurri ha voluto condividere la gioia con la squadra, la società e la comunità di Praia e Tortora: «Insieme siamo arrivati lontano. Questa è la vittoria di tutti». E così, in un abbraccio infinito tra il capitano e la sua Praia a Mare, l’impresa del Praiatortora diventa leggenda. Una storia fatta di calcio, sì, ma soprattutto di appartenenza. Adesso la Serie D non è più un obiettivo, anzi un sogno, ma la nuova pagina di una storia tutta da scrivere, dal Praiatortora e dal suo capitano.