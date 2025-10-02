L’infermiera cosentina ha rifiutato l’offerta da 200mila euro e conquistato il premio massimo

Francesca, originaria della provincia di Cosenza, ha trionfato ad Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino in access prime time su Rai Uno. Infermiera di professione, ha vinto 300mila euro dopo una partita mozzafiato.

All’ultimo giro, Francesca ha rifiutato l’offerta di 200mila euro proposta dal “Dottore”, sicura di avere il pacco con la cifra massima. La sua intuizione si è rivelata corretta: esplosione di gioia all’apertura del pacco e grandi abbracci con il compagno Pino. Complimenti a Francesca (che vive tra Praia a Mare e Santa Maria del Cedro) e in bocca al lupo per il futuro!