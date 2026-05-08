La Provincia di Cosenza ha comunicato il ripristino della piena transitabilità lungo alcune importanti arterie del Basso Ionio cosentino colpite, nelle ultime settimane, da significativi fenomeni franosi che avevano compromesso la viabilità e causato pesanti disagi ai residenti. Gli interventi, coordinati dal Settore Viabilità dell’Ente, hanno riguardato in particolare la SP 251 Caloveto-Bocchigliero e la SP 260/a Terravecchia-Scala Coeli, entrambe interessate da smottamenti e cedimenti del terreno.

Sulla SP 251 Caloveto-Bocchigliero si è intervenuti con operazioni urgenti di rimozione del vasto corpo di frana che aveva completamente ostruito la carreggiata, interrompendo il transito e isolando le comunità servite dalla strada provinciale. Le attività hanno richiesto l’impiego di mezzi meccanici specializzati e personale tecnico impegnato nella messa in sicurezza del versante e nella liberazione della sede stradale dai detriti.

Sulla SP 260/a Terravecchia-Scala Coeli, invece, i lavori hanno interessato diversi punti della carreggiata colpiti da smottamenti. Nei tratti maggiormente danneggiati si è proceduto anche alla ricostruzione della sede stradale e al consolidamento delle aree interessate, per garantire condizioni di sicurezza e percorribilità. Gli interventi sono stati eseguiti con carattere d’urgenza per ridurre al minimo i disagi per residenti, automobilisti e attività economiche di un’area considerata particolarmente delicata dal punto di vista della viabilità interna.

«La riapertura di queste strade rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le comunità del Basso Ionio e verso tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano queste arterie per motivi di lavoro, studio e servizi essenziali» ha dichiarato il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli. «Abbiamo attivato uomini, mezzi e strutture operative per intervenire rapidamente e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile».

Faragalli ha poi sottolineato il valore strategico della rete viaria provinciale per la tenuta sociale ed economica del territorio: «Garantire collegamenti sicuri significa tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, sostenere le attività produttive e contrastare il rischio di isolamento dei piccoli centri. In territori fragili dal punto di vista idrogeologico, la manutenzione costante e la prevenzione assumono un ruolo fondamentale».

Il presidente della Provincia ha infine rivolto un ringraziamento al responsabile del Settore Viabilità, l’ingegnere Gianluca Morrone, ai tecnici provinciali, agli operatori e alle imprese impegnate nei lavori: «Grazie al loro impegno è stato possibile restituire in tempi rapidi sicurezza e normalità alle comunità interessate».

La Provincia di Cosenza ha assicurato che proseguiranno le attività di monitoraggio del territorio e di manutenzione della rete viaria, con particolare attenzione alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza delle infrastrutture provinciali.