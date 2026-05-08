“Le Terre di Cosenza in Villa”: il 29 e 30 maggio 2026 la Villa Vecchia diventa il cuore dell’identità enogastronomica e culturale del territorio.

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato la realizzazione della manifestazione Le Terre di Cosenza in Villa – “Vino, olio, sapori e arte tra tradizione e identità”, in programma il 29 e 30 maggio 2026 nella suggestiva cornice della Villa Vecchia e del centro storico di Cosenza.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con ARSAC, nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari delle Terre di Cosenza, promuovere il territorio attraverso il turismo esperienziale e rafforzare il legame tra cultura, tradizioni, produzioni locali e identità urbana.



“Con questa manifestazione vogliamo raccontare una Cosenza autentica, viva, orgogliosa delle proprie radici e capace di trasformare la propria storia in opportunità di crescita e sviluppo”. È quanto afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: “La Villa Vecchia e il centro storico torneranno ad essere luoghi di incontro, di bellezza e di partecipazione. “Le Terre di Cosenza in Villa” non sarà soltanto un evento enogastronomico, ma un messaggio forte di rilancio della città e delle sue eccellenze. Vogliamo sostenere concretamente produttori, artigiani, imprese locali e creare un’esperienza capace di attrarre visitatori, generare economia e rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Questa è la visione di una Cosenza che investe sulla propria identità per costruire un futuro di crescita e di sviluppo reale”.



“Attraverso la collaborazione istituzionale con ARSAC e grazie all’impegno e al lavoro portato avanti dall’assessore Sarino Branda, che ringrazio sinceramente – conclude il indaco Franz Caruso- costruiremo un format stabile e riconoscibile, capace di entrare nel calendario regionale degli eventi strategici dedicati alla promozione delle eccellenze calabresi e allo sviluppo del turismo di prossimità.”.

L’iniziativa sarà caratterizzata da una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, attraverso l’utilizzo di materiali eco-compatibili e la valorizzazione della filiera corta.

Nei prossimi giorni saranno resi noti il programma completo della manifestazione, gli espositori partecipanti e il calendario degli appuntamenti culturali ed enogastronomici.