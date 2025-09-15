Il sindaco di Cosenza augura buon anno scolastico e ribadisce l’impegno dell’amministrazione per combattere dispersione ed emarginazione
PHOTO
Franz Caruso, sindaco della città di Cosenza
In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha rivolto un messaggio agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico. «Sapere e conoscenza sono i pilastri del nostro futuro e della libertà individuale – ha affermato –. La formazione dei giovani è il grimaldello capace di aprire la cassaforte del progresso e dello sviluppo». Rivolgendosi agli studenti, Caruso li ha invitati ad affrontare con entusiasmo il ritorno tra i banchi, ricordando le parole di Albert Einstein: «Non considerate mai lo studio come un dovere, ma come un’invidiabile opportunità».
«La scuola - ha proseguito il sindaco - è un trampolino verso il domani, una palestra di vita dove coltivare sogni e ambizioni. Credo nei nostri giovani, ne percepisco la forza, la curiosità e la determinazione che dobbiamo sostenere e alimentare».
Grande attenzione è stata riservata al ruolo dei docenti: «Sono loro a guidare l’apprendimento e la crescita dei ragazzi, a promuoverne le competenze critiche e sociali. A dirigenti, insegnanti e personale scolastico va la mia più profonda gratitudine».
Caruso ha rivolto un pensiero anche alle famiglie, spesso in difficoltà nel garantire il diritto allo studio: «Il dialogo tra scuola e genitori è fondamentale per supportare al meglio i nostri figli. Come amministrazione intendiamo rafforzare la collaborazione già avviata con il mondo della scuola, per combattere dispersione ed emarginazione e stimolare nei giovani il desiderio di crescere e contribuire». Il messaggio si è concluso con un auspicio: «La scuola non deve mai essere luogo di esclusione, ma uno spazio aperto e accessibile a tutti. Con l’impegno di tutti, questo nuovo anno scolastico potrà rappresentare un’opportunità per costruire un futuro più consapevole e migliore».