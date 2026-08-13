Rimanere nel proprio territorio oppure ritornare dopo essersi allontanati, affrontando le difficoltà e riscoprendo il legame con le proprie origini. È questo il nucleo di «Assegnazione Provvisoria – La restanza: il coraggio di rimanere e di ritornare», lo spettacolo teatrale in programma mercoledì 19 agosto nel centro storico di Fuscaldo Paese.

La rappresentazione rientra nel progetto “Vasa ’Nterra” e avrà inizio alle ore 21 sul piazzale del belvedere De Seta, nelle vicinanze dell’orto urbano.

L’opera è stata ideata, scritta e musicata dai maestri Domenico Di Santo e Virginio Gallo, protagonisti della compagnia teatrale “La Buffa – Agitatori Culturali”.

Musica e parole affacciate sulla costa

Il belvedere De Seta diventerà per una sera un palcoscenico naturale. Lo spettacolo si svolgerà in uno degli affacci più caratteristici della costa, circondato dalle chiese e dai palazzi storici del borgo.

Musica e parole guideranno una rappresentazione costruita per il pubblico di “Vasa ’Nterra”. I due interpreti, entrambi pluristrumentisti, porteranno in scena un’opera prima che punta a raccontare le sfaccettature e i piccoli universi della vita quotidiana alle nostre latitudini.

Il tema della restanza diventa così uno strumento per interrogarsi sul rapporto con i luoghi di origine, sulle ragioni che spingono a partire e sul coraggio necessario per scegliere di rimanere oppure di tornare.

Una riflessione affidata al teatro, alla musica e alla capacità degli interpreti di leggere il presente attraverso esperienze personali e collettive.

La collaborazione tra Di Santo e Gallo

«Assegnazione Provvisoria» rappresenta una nuova tappa della collaborazione artistica tra Domenico Di Santo e Virginio Gallo. I due hanno già lavorato insieme a iniziative e opere originali, tra le quali figura «Antico Rettile».

Domenico Di Santo è docente di lettere e ha compiuto parte del proprio percorso di studi in Campania. Dopo la formazione in conservatorio ha conseguito il diploma di fisarmonica, unendo nel proprio lavoro la dimensione letteraria a quella musicale.

Virginio Gallo è attore e fondatore della compagnia “La Buffa – Agitatori Culturali”. Nel corso della propria attività ha preso parte a lungometraggi, serie televisive, anche per la Rai, e rappresentazioni teatrali.

Come attore e musicista ha inoltre collaborato con compositori, interpreti e artisti di livello internazionale. Sul palco di Fuscaldo, l’energia dei due autori e interpreti accompagnerà il pubblico all’interno di un racconto costruito tra identità, partenze e ritorni.

Una nuova tappa del progetto “Vasa ’Nterra”

Lo spettacolo costituisce un nuovo appuntamento del progetto “Vasa ’Nterra”, cofinanziato dall’Unione europea attraverso il programma Corpo europeo di solidarietà.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Fuscaldo ed è coordinata dall’associazione PAOLAB.

Attraverso l’appuntamento del 19 agosto, il progetto torna ad animare il centro storico e sceglie il teatro come linguaggio per riflettere sul territorio, sul senso di appartenenza e sulle scelte di chi decide di costruire qui il proprio futuro.