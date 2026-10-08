L’indagine condotta dalla Procura di Locri. Il reato ipotizzato sarebbe stato compiuto ai danni di persone adulte

Un sacerdote della diocesi di Locri-Gerace è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria per maltrattamenti. Nei confronti del religioso è stato emesso un provvedimento restrittivo da parte del gip su richiesta della Procura di Locri.

L'indagine, su cui vive uno stretto riserbo, sarebbe andata avanti per alcuni mesi. Il reato ipotizzato sarebbe stato compiuto ai danni di persone adulte.