Il Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha organizzato due giornate di sensibilizzazione e formazione aperte a tutta la cittadinanza.

In occasione di “VIVA!, la settimana nazionale per la rianimazione cardiopolmonare”, che si svolgerà dal 12 al 18 ottobre, il Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza organizza due giornate di sensibilizzazione e formazione aperte a tutta la cittadinanza. Gli appuntamenti sono per mercoledì 14 ottobre, dalle ore 10, in Piazza dei Bruzi a Cosenza, e venerdì 16 ponte B. Pucci - UNICAL con l’iniziativa “VIVA! Una vita nelle tue mani”.

Due giornate pensate per trasformare la conoscenza delle manovre di primo soccorso, in una concreta capacità di intervento. «Riconoscere tempestivamente un arresto cardiaco – dichiara il direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza, Andrea Bruni - iniziare la rianimazione cardiopolmonare e utilizzare correttamente un defibrillatore possono fare la differenza tra la vita e la morte. L’ospedale scende in piazza incontro ai cittadini con una iniziativa che ha l’obiettivo di diffondere un messaggio semplice ma fondamentale: in caso di arresto cardiaco, ogni minuto conta e ciascuno di noi può essere il primo anello della catena della sopravvivenza».

Nel corso delle due giornate, i professionisti dell’Emergenza Urgenza dell’Annunziata saranno a disposizione dei cittadini per dimostrazioni pratiche ed esercitazioni su manichini, attraverso le quali sarà possibile imparare le principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare e cimentarsi nell’utilizzo del DAE, il defibrillatore automatico esterno.