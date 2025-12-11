«Da bambino, guardando il centro storico di Fuscaldo dal mare, lo vedevo come un grande presepe». Così Giacomo Middea, sindaco del comune tirrenico, spiega l'idea alla base del "Borgo dei Presepi", la manifestazione natalizia che fino al 6 gennaio animerà il paese. Giunta alla quinta edizione, la rassegna vuole valorizzare il centro storico, «meraviglioso con i suoi vicoli, le chiese secolari e i cento portali, simbolo degli scalpellini che hanno fatto la storia del paese».

Il sindaco racconta la manifestazione che valorizza il centro storico: «Un modo per contrastare lo spopolamento». Poi parla dei progetti di Occhiuto e del problema idrico in provincia di Cosenza

Contro lo spopolamento, incentivi e cultura

«Abbiamo iniziato nel 2021, appena insediati, e da allora l'iniziativa è cresciuta. L'obiettivo è duplice: promuovere le bellezze del borgo e contrastare lo spopolamento», spiega Middea. Oltre ai presepi artigianali, infatti, sono previste agevolazioni per chi investe nel centro storico: «Per tre anni, nessun tributo comunale per chi apre un'attività, più un incentivo economico equivalente». Un modo per rilanciare il tessuto economico e sociale, portando nuova vita tra i vicoli storici.

Mercatini, concerti e spettacoli per tutte le età

Il programma prevede eventi per bambini, famiglie e anziani: spettacoli teatrali, concerti, laboratori, momenti di aggregazione e mercatini natalizi anche nel borgo marinaro, ma con date dedicate al centro storico. «Tutti coinvolti: l'istituto comprensivo, i commercianti, i cittadini. Usiamo anche l'Auditorium Mino Reitano, 300 posti, una delle nostre perle architettoniche».

L'importanza della legge regionale contro lo spopolamento

Il sindaco si dice favorevole alla legge annunciata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto per incentivare il ripopolamento dei borghi: «Va nella direzione giusta. Non possiamo accettare che la storia dei nostri centri venga cancellata. I nostri borghi sono la culla della civiltà calabrese e meritano di continuare a vivere».

Investimenti per superare la crisi idrica

L'intervista si chiude con un riferimento alle difficoltà idriche che colpiscono molti comuni: «Abbiamo già realizzato due nuovi pozzi, stiamo effettuando le analisi per immettere l'acqua in rete. Serve però un investimento regionale importante, le condotte sono vecchie e si rompono appena si ripristina la pressione. Bisogna intervenire con decisione».

Una Fuscaldo da riscoprire

«Fuscaldo non è solo mare o il Festival delle Alici. È storia, cultura, tradizione. Il Borgo dei Presepi è un'occasione per mostrare il nostro lato più autentico. E indossiamo il nostro vestito più bello per Natale», conclude il primo cittadino Giacomo Middea.