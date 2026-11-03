Il Comune di Fuscaldo lancia «Compra Locale, Vinci il Natale», una raccolta di bollini legata agli acquisti nei negozi del paese durante le festività. Per ogni 15 euro spesi in un esercizio aderente, il commerciante applicherà un bollino sulla tessera del cliente. In palio ci sono tre ceste natalizie composte con i prodotti e gli omaggi messi a disposizione dai negozianti.

Le soglie per le estrazioni e il timbro di Palazzo Mazzei

Con 10 bollini si potrà partecipare all’estrazione della cesta Bronze. Con 20 bollini la tessera sarà completa e darà accesso all’estrazione della cesta Silver.

Per concorrere alla cesta Gold, quella di maggior valore, occorrerà partecipare a una delle serate del Borgo dei Presepi. In quell’occasione, chi avrà raccolto 20 bollini potrà portare la tessera a Palazzo Mazzei per farvi apporre il timbro speciale richiesto per l’estrazione.

Ogni attività aderente contribuirà con tre premi del valore minimo di 10 euro ciascuno. I commercianti concorreranno così a comporre le tre ceste, di valore crescente dalla Bronze alla Gold.

I negozi di Fuscaldo nella brochure e sui social del Comune

L’iniziativa prevede anche una campagna dedicata al commercio di vicinato. Ogni negoziante potrà scegliere un articolo, un prodotto o una proposta che rappresenti la propria attività. Un fotografo incaricato dal Comune visiterà gli esercizi aderenti per realizzare gli scatti, che saranno raccolti in una brochure con il nome di ciascun negozio.

Le attività e i prodotti scelti saranno presentati anche sui canali social istituzionali. Oltre al servizio fotografico, il Comune di Fuscaldo curerà la grafica, la stampa delle tessere, delle brochure e delle locandine e la fornitura dei timbri.